Scopri Eni Plenitude e anticipa la fine del mercato tutelato gas

È l’ora di prendere una decisione attenta e adeguarsi alla fine del mercato regolamentato del gas. Eni Plenitude offre ai clienti la possibilità di sottoscrivere un contratto in base all’andamento del mercato dell’energia.

Approfitta subito di questa opportunità che ti consente di risparmiare. Scopri come Eni Plenitude aiuta a ottenere i massimi benefici.

Perché è conveniente anticipare la fine del mercato tutelato del gas

Eni Plenitude Trend Casa FineTutela si può attivare in anticipo rispetto alla fine del mercato tutelato: il 1 gennaio 2024. In questo modo, eviti che la tariffa regolamentata del gas sia sostituita da una più costosa.

Così, non ci saranno sorprese sgradite ed inoltre potrai contare sulla flessibilità offerte dalla tranquillità delle tariffe di Eni Plenitude.

Se scegli la tariffa Trend Casa FineTutela di Eni, puoi risparmiare fino a 144€ sulle tariffe di commercializzazione e vendita, semplicemente sottoscrivendo due servizi (luce e gas). Un notevole risparmio che può abbassare le tue spese energetiche.

Con Eni Plenitude nessuna sgradita sorpresa. Il prezzo dell’energia è quello di ingrosso, a cui viene poi aggiunto un contributo al consumo. Tutto questo facilità la comprensione di cosa si sta pagando e tenere traccia dei costi energetici.

Ad esempio, prendendo in considerazione i prezzi di ingrosso e il contributo ai consumi stabilito lo scorso mese, per l’elettricità il costo sarebbe stato di 0,139 €/kWh, mentre per il gas il corrispettivo sarebbe stato 0,496 €/Smc.

Con Eni Plenitude puoi anche gestire la fornitura di luce e gas. Questo ti darà un maggiore controllo su ciò che spendi.

Anticipando la fine del mercato tutelato del gas non fai altro che avvantaggiarti. Con Eni Plenitude, otterrai significativi risparmi e il controllo delle tue bollette energetiche. Non aspettare, scegli l’opzione migliore per le tue esigenze energetiche.

