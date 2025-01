Scopri i vantaggi di questa piattaforma di collaborazione in cloud

Chi lavora in smart working o svolge una professione digitale (analisi dei dati, content creator, web agency, eccetera) ha costante necessità di collaborare con colleghi e clienti. Farlo su diverse piattaforme è una grande perdita di tempo oltre che un problema a volte di compatibilità. Ciò di cui si ha maggiore bisogno è di una piattaforma che faciliti la comunicazione e la condivisione delle informazioni, consenta l’accesso rapido a tutti i file, li tenga al sicuro e permetta di risparmiare rispetto al costo di server fisici e software dedicati. Con pCloud si ha accesso a un cloud storage che, tra gli altri, prevede diverse funzionalità di collaborazione molto interessanti. Scegli il piano di cui hai bisogno.

Accedi, sincronizza e condividi i tuoi file in maniera semplice e sicura

Per rendere l’esperienza di lavoro più fluida e collaborativa pCloud mette a disposizione di tutti i suoi piani di cloud storage diverse funzionalità dedicate. Oltre ad accedere allo spazio in cloud in qualsiasi momento da qualunque dispositivo è possibile creare link unici per file e cartelle da condividere con colleghi e clienti anche se non hanno un account pCloud.

Inoltre è possibile inviare richieste di file creando un link che clienti e collaboratori possono utilizzare per caricare i file desiderati direttamente nel proprio archivio in cloud. Così da evitare di cercare tra e-mail, messaggi WhatsApp o altri canali di comunicazione. Per le web agency e coloro che si interfacciano quotidianamente con diversi clienti ci sono anche le opzioni di personalizzazione dei link (ai quali è possibile aggiungere il logo aziendale o un messaggio specifico) e i report dettagliati con le statistiche del numero di volte che i file condivisi sono stati visualizzati.

È poi possibile anche invitare specifici utenti a collaborare su alcune cartelle condivise così che possano non solo visualizzare e accedere ai file, ma anche modificarli e aggiungerne di nuovi. Scopri il piano pCloud più adatto al tuo lavoro approfittando degli sconti sui piani individuali con abbonamento annuale o accesso a vita.