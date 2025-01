Scopri il conto Finom: la soluzione online per la gestione aziendale

Nel panorama delle soluzioni digitali per le imprese, Finom si distingue come uno strumento innovativo e flessibile, progettato per semplificare la gestione finanziaria aziendale. Grazie alla combinazione di funzionalità avanzate, prezzi competitivi e un’interfaccia intuitiva, è diventato un punto di riferimento per professionisti, piccole imprese e freelance che cercano un conto business completamente digitale.

Finom propone diverse opzioni tariffarie per adattarsi alle necessità di ogni tipo di impresa. I piani partono da quello gratuito, con funzionalità base per chi ha esigenze limitate, fino al piano Premium al costo di 34€ al mese, che offre servizi avanzati come 5 utenti, multiconti infiniti e altri vantaggi esclusivi. Per attivarlo basta andare sul sito di Finom. Detto questo, ecco le funzionalità principali di questo strumento.

La gestione aziendale con Finom

Finom offre una gamma di servizi pensati per agevolare ogni aspetto della gestione finanziaria. Il conto include anche bonifici SEPA istantanei, pagamenti SWIFT per transazioni internazionali e una funzione di fatturazione elettronica integrata, utile per inviare, ricevere e archiviare le fatture in modo sicuro e centralizzato.

Le carte fisiche e virtuali gratuite per ogni membro del team sono un altro punto forte di Finom. Consentono di gestire le spese aziendali con la massima trasparenza e controllo, grazie alla possibilità di personalizzare i limiti di spesa direttamente dall’app. A tutto questo si aggiunge un cashback fino al 3%, offerto su alcune categorie di spesa.

Finom si distingue anche per la sua integrazione con i software di contabilità, semplificando la collaborazione con i commercialisti e automatizzando molte attività amministrative. Il tutto è supportato da un’assistenza clienti disponibile 24/7, pronta a rispondere a qualsiasi esigenza.

Finom è molto più di un conto aziendale: è una piattaforma integrata che combina strumenti di pagamento, fatturazione e gestione finanziaria in un’unica soluzione. Se stai cercando un modo moderno e intelligente per gestire la tua attività, Finom potrebbe essere la scelta giusta. Scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale e prova le funzionalità Premium per un mese gratuitamente.