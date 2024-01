Scopri le offerte di pCloud: fino all'80% di sconto e fino a 10 TB di spazio cloud

Se stai cercando una soluzione di cloud storage a lungo termine con un notevole risparmio, le nuove offerte del 2024 di pCloud rappresentano un’opportunità da non perdere.

Con pCloud, leader nel settore, puoi beneficiare di tre piani a vita (500 GB, 2 TB e 10 TB) a partire da 199 euro una tantum, con la possibilità di rateizzare il pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Tutte le promozioni sono disponibili sul sito ufficiale di pCloud.

pCloud: i piani cloud a vita in offerta

Le tre opzioni di spazio di cloud a vita offerte da pCloud includono 500 GB al costo di 199 euro, 2 TB al costo di 399 euro e 10 TB al costo di 1.190 euro. Tutti i piani sono attualmente in sconto fino all’80%.

L’inizio del 2024 è quindi il momento perfetto per investire in una soluzione di archiviazione cloud a lungo termine. Inoltre, puoi usufruire della possibilità di acquistare in 3 rate senza interessi utilizzando PayPal come metodo di pagamento, con prezzi che includono l’IVA.

Lo spazio cloud offerto da pCloud può essere utilizzato per una varietà di scopi, come il backup di foto e video dal tuo smartphone. Tutti i dati sono protetti da crittografia 256-bit AES, garantendo la massima sicurezza e riservatezza.

pCloud offre una garanzia di rimborso per i nuovi clienti, consentendo loro di “provare” il servizio e richiedere il rimborso dell’importo speso, se necessario. Questa flessibilità dimostra l’impegno di pCloud nel soddisfare le esigenze dei clienti e garantire la loro soddisfazione.

Investire in un cloud a vita con pCloud significa ottenere un risparmio significativo nel lungo periodo, eliminando i costi ricorrenti associati agli abbonamenti tradizionali. Approfitta delle offerte attuali per assicurarti uno spazio cloud affidabile e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.