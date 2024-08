Scopri le offerte di Revolut per i viaggiatori: assicurazione viaggio e accesso lounge scontati

Se sei uno di quelli che viaggia spesso, sicuramente avrai sperimentato la lunga attesa in aeroporto. Ecco una notizia che potrebbe cambiare radicalmente il tuo modo di viaggiare. Con Revolut, adesso, avrai a disposizione sia l’accesso esclusivo alle lounge aeroportuali che un’assicurazione viaggio, ma anche molti altri vantaggi, soprattutto se scegli il piano Premium.

Revolut Premium, infatti, è il piano che ti consente l’accesso alle lounge di oltre 1.000 aeroporti nel mondo. Giusto per farti pregustare cosa significa, parliamo di una piccola oasi di pace dove potrai ricaricare le batterie, goderti un drink e magari anche un buffet. Il tutto a un prezzo accessibilissimo.

Assicurazione viaggio e altro: scopri tutti i vantaggi di Revolut

Se la tua idea di paradiso è rilassarti in una lounge esclusiva, Revolut Premium ha pensato proprio a te. Hai anche il cambio valuta senza commissioni, una carta personalizzata e fino a 400 euro di prelievi gratuiti al mese. Inoltre, per tutti i nuovi clienti, Revolut Premium è in prova gratis per tre mesi. Al termine del periodo di prova, il costo è di soli 9,99 euro al mese, ma puoi facilmente tornare al piano Standard, che è gratuito.

Spese mediche all’estero? Ti trovi in un paese esotico e hai bisogno di cure mediche urgenti. Niente paura, la copertura assicurativa di Revolut ti copre anche per questo. Dal COVID-19 agli infortuni, sei in buone mani. Ritardo del viaggio? Anche questa evenienza è coperta. Inoltre, se le tue valigie vengono smarrite, danneggiate o rubate, Revolut copra gli eventuali danni.

Adesso, ecco il pazzesco bonus per i tech-addicted: sconto del 20% sulle commissioni per i bonifici esteri, cambio valuta illimitato senza commissioni e accesso al programma RevPoints per accumulare punti in base alle tue spese.

Quindi, la prossima volta che pianifichi un viaggio, ricorda che con Revolut Premium l’esperienza diventa infinitamente più piacevole e, con l’assicurazione viaggio inclusa, anche più sicura. Bon voyage!