Scopri l'offerta ExpressVPN: massima flessibilità a un prezzo minuscolo

Il settore delle VPN conta ormai decine e decine di provider con più o meno esperienza nel settore.

Esistono alcuni servizi gratuiti che, sebbene siano utili per capire il funzionamento di una Virtual Private Network, non offrono adeguate garanzie sotto diversi punti di vista.

Di contro, per chi intende utilizzare tali piattaforme con una certa costanza, è bene puntare in alto per avere performance elevate e, allo stesso tempo, non correre rischi lato sicurezza.

Al fine di ottenere il massimo da queste tecnologie, però, i provider davvero validi si possono contare sulle dita di una mano. Uno di essi è, senza ombra di dubbio ExpressVPN.

ExpressVPN offre il massimo di flessibilità, velocità e sicurezza a un prezzo molto contenuto

L’azienda in questione, fondata nell’ormai lontano 2009, ha letteralmente contribuito alla costruzione di un intero settore.

ExpressVPN offre ai suoi clienti connessioni affidabili, che permettono di ottenere indirizzi IP da ben 94 diversi paesi, tra cui figurano Gran Bretagna, Stati Uniti, Australia, Canada e ovviamente Italia.

L’infrastruttura espansa e i server ultra-veloci, poi, rendono il provider la scelta ideale per chi vuole utilizzare una VPN e, allo stesso tempo, fruire di contenuti streaming senza rallentamenti.

Lato flessibilità, ExpressVPN garantisce app specifiche per:

iPhone

iPad

Android

Windows

Mac

Linux

Smart TV

Console di gioco

il che, abbinato alla possibilità di utilizzare fino a 5 dispositivi con un singolo account, costituisce un vantaggio non da poco.

Di fatto, ExpressVPN è una soluzione tanto adatta ai singoli utenti con la passione per la tecnologia, quanto a piccoli nuclei familiari.

Non solo: grazie all’attuale promozione, questo provider offre i suoi servigi per un costo anche alquanto contenuto.

Con il piano da 12 mesi, infatti, è possibile ottenere tutti i vantaggi di ExpressVPN con uno sconto del 35% rispetto al prezzo di listino.

Ciò si traduce in appena 8,32 dollari al mese per una delle migliori VPN sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.