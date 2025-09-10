 Scopri il nuovo canale del digitale terrestre disponibile solo per alcuni utenti
Dai un'occhiata all'ultima novità del digitale terrestre: un canale radiotelevisivo disponibile solo per alcuni utenti e non per tutti.
Ancora novità per il digitale terrestre che, in queste ore, si è arricchito di un nuovo canale. Anche in questo caso, come alcuni giorni fa, non tutti gli utenti potranno beneficiare di questo arrivo. Infatti, si tratta di un’aggiunta su scala regionale e non nazionale. Ciò significa che saranno solo coloro che si trovano nella zona raggiunta dalle frequenze dell’emittente a beneficiarne.

Come riportato dai colleghi di Italia in Digitale, dobbiamo scendere un po’ lo stivale per incontrare il nuovo canale che è stato inserito all’interno dell’offerta di intrattenimento regionale di Puglia e Basilicata. In pratica, ci troviamo all’interno del MUX REGIONALE 1 PUGLIA E BASILICATA dove, in queste ore, è stato acceso il nuovo canale CITTADELLA VISUAL RADIO TV.

L’emittente di Taranto, cittadina pugliese famosa sia per le sue bellezze naturali e architettoniche che per l’inquinamento prodotto negli anni dalla mastodontica acciaieria, è sintonizzabile ora alla Logical Channel Number LCN 94 del digitale terrestre. In sovrimpressione si legge un messaggio che scorre durante le trasmissioni: “Una nuova voce per Taranto. A ottobre arriva Cittadella TV – Canale 94 in Puglia e Basilicata“.

Come ricevere CITTADELLA VISUAL RADIO TV sul digitale terrestre

Per ricevere CITTADELLA VISUAL RADIO TV alla LCN 94 del digitale terrestre sul proprio televisore è necessario trovarsi nelle zone raggiunte dalle frequenze del MUX REGIONALE 1 PUGLIA E BASILICATA. Se sei tra i fortunati utenti allora avvia una ricerca automatica dei canali così da sintonizzare l’emittente alla numerazione automatica assegnata.

  • LCN 10 TELENORBA
  • LCN 11 RADIO NORBA TELEVISION
  • LCN 12 TELE DUE
  • LCN 13 TG NORBA 24
  • LCN 14 ANTENNA SUD
  • LCN 15 TELERAMA
  • LCN 16 TRM H24
  • LCN 17 TELEBARI
  • LCN 18 TELE SVEVA
  • LCN 19 Tele Dehon
  • LCN 75 T.R. Padre Pio
  • LCN 77 TELEREGIONE COLOR
  • LCN 78 CANALE 7
  • LCN 82 LA NUOVA TV
  • LCN 88 TELE FOGGIA
  • LCN 94 CITTADELLA VISUAL RADIO TV
  • LCN 99 FOGGIA TV

Questa novità racconta la storia delle emittenti regionali che si fanno spazio all’interno della piattaforma digitale terrestre per offrire un intrattenimento mirato e locale.

Pubblicato il 10 set 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
10 set 2025
