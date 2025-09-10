Scopri il nuovo canale del digitale terrestre disponibile solo per alcuni utenti

Ancora novità per il digitale terrestre che, in queste ore, si è arricchito di un nuovo canale. Anche in questo caso, come alcuni giorni fa, non tutti gli utenti potranno beneficiare di questo arrivo. Infatti, si tratta di un’aggiunta su scala regionale e non nazionale. Ciò significa che saranno solo coloro che si trovano nella zona raggiunta dalle frequenze dell’emittente a beneficiarne.

Come riportato dai colleghi di Italia in Digitale, dobbiamo scendere un po’ lo stivale per incontrare il nuovo canale che è stato inserito all’interno dell’offerta di intrattenimento regionale di Puglia e Basilicata. In pratica, ci troviamo all’interno del MUX REGIONALE 1 PUGLIA E BASILICATA dove, in queste ore, è stato acceso il nuovo canale CITTADELLA VISUAL RADIO TV.

L’emittente di Taranto, cittadina pugliese famosa sia per le sue bellezze naturali e architettoniche che per l’inquinamento prodotto negli anni dalla mastodontica acciaieria, è sintonizzabile ora alla Logical Channel Number LCN 94 del digitale terrestre. In sovrimpressione si legge un messaggio che scorre durante le trasmissioni: “Una nuova voce per Taranto. A ottobre arriva Cittadella TV – Canale 94 in Puglia e Basilicata“.

Come ricevere CITTADELLA VISUAL RADIO TV sul digitale terrestre

Per ricevere CITTADELLA VISUAL RADIO TV alla LCN 94 del digitale terrestre sul proprio televisore è necessario trovarsi nelle zone raggiunte dalle frequenze del MUX REGIONALE 1 PUGLIA E BASILICATA. Se sei tra i fortunati utenti allora avvia una ricerca automatica dei canali così da sintonizzare l’emittente alla numerazione automatica assegnata.

LCN 10 TELENORBA

LCN 11 RADIO NORBA TELEVISION

LCN 12 TELE DUE

LCN 13 TG NORBA 24

LCN 14 ANTENNA SUD

LCN 15 TELERAMA

LCN 16 TRM H24

LCN 17 TELEBARI

LCN 18 TELE SVEVA

LCN 19 Tele Dehon

LCN 75 T.R. Padre Pio

LCN 77 TELEREGIONE COLOR

LCN 78 CANALE 7

LCN 82 LA NUOVA TV

LCN 88 TELE FOGGIA

LCN 94 CITTADELLA VISUAL RADIO TV

LCN 99 FOGGIA TV

Questa novità racconta la storia delle emittenti regionali che si fanno spazio all’interno della piattaforma digitale terrestre per offrire un intrattenimento mirato e locale.