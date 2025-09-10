Scopri il nuovo canale del digitale terrestre disponibile solo per alcuni utenti

Ancora novità per il digitale terrestre che, in queste ore, si è arricchito di un nuovo canale. Anche in questo caso, come alcuni giorni fa, non tutti gli utenti potranno beneficiare di questo arrivo. Infatti, si tratta di un’aggiunta su scala regionale e non nazionale. Ciò significa che saranno solo coloro che si trovano nella zona raggiunta dalle frequenze dell’emittente a beneficiarne.
Come riportato dai colleghi di Italia in Digitale, dobbiamo scendere un po’ lo stivale per incontrare il nuovo canale che è stato inserito all’interno dell’offerta di intrattenimento regionale di Puglia e Basilicata. In pratica, ci troviamo all’interno del MUX REGIONALE 1 PUGLIA E BASILICATA dove, in queste ore, è stato acceso il nuovo canale CITTADELLA VISUAL RADIO TV.
L’emittente di Taranto, cittadina pugliese famosa sia per le sue bellezze naturali e architettoniche che per l’inquinamento prodotto negli anni dalla mastodontica acciaieria, è sintonizzabile ora alla Logical Channel Number LCN 94 del digitale terrestre. In sovrimpressione si legge un messaggio che scorre durante le trasmissioni: “Una nuova voce per Taranto. A ottobre arriva Cittadella TV – Canale 94 in Puglia e Basilicata“.
Come ricevere CITTADELLA VISUAL RADIO TV sul digitale terrestre
Per ricevere CITTADELLA VISUAL RADIO TV alla LCN 94 del digitale terrestre sul proprio televisore è necessario trovarsi nelle zone raggiunte dalle frequenze del MUX REGIONALE 1 PUGLIA E BASILICATA. Se sei tra i fortunati utenti allora avvia una ricerca automatica dei canali così da sintonizzare l’emittente alla numerazione automatica assegnata.
- LCN 10 TELENORBA
- LCN 11 RADIO NORBA TELEVISION
- LCN 12 TELE DUE
- LCN 13 TG NORBA 24
- LCN 14 ANTENNA SUD
- LCN 15 TELERAMA
- LCN 16 TRM H24
- LCN 17 TELEBARI
- LCN 18 TELE SVEVA
- LCN 19 Tele Dehon
- LCN 75 T.R. Padre Pio
- LCN 77 TELEREGIONE COLOR
- LCN 78 CANALE 7
- LCN 82 LA NUOVA TV
- LCN 88 TELE FOGGIA
- LCN 94 CITTADELLA VISUAL RADIO TV
- LCN 99 FOGGIA TV
Questa novità racconta la storia delle emittenti regionali che si fanno spazio all’interno della piattaforma digitale terrestre per offrire un intrattenimento mirato e locale.