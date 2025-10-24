Scopri l'offerta migliore di Disney+ per vedere le ultime uscite

Una delle migliori piattaforme di streaming live e on demand ha programmato un mese di ottobre incredibilmente entusiasmante. Stiamo parlando di Disney+, la scelta che ti permette di accedere a un grande intrattenimento a partire da soli 6,99 euro al mese. Attiva subito la miglior offerta disponibile! Non te ne pentirai affatto.

L’offerta riguarda il piano con pubblicità. Non avrai altri costi extra, quindi accesso totale a tutti i contenuti e disdici quando vuoi. Abbonandoti adesso approfitti di tutti i vantaggi inclusi in questa promozione e puoi fin da subito seguire le ultime uscite da poco disponibili a catalogo e quelle in arrivo fino al 31 ottobre.

Tutte le novità su Disney+

Disney+ ha pensato a un intrattenimento ultra completo per questo mese di ottobre. Attiva subito la miglior offerta disponibile! Sarai subito in pista per vedere film e serie disponibili oltre alle novità di questo mese:

disponibile dal 7 ottobre 2025 High Potential – stagione 2 Scritto da Drew Goddard (“The Good Place”, “Sopravvissuto – The Martian”) e con protagonista Kaitlin Olson, “High Potential” segue una madre single con una mente eccezionale, il cui talento speciale per la risoluzione dei crimini porta a una collaborazione insolita e inarrestabile con un detective esperto ligio alle regole (Daniel Sunjata). Basato sulla popolare serie francese “Haut Potentiel Intellectuel”.

disponibile da 15 ottobre 2025 Murdaugh: Morte in famiglia Maggie e Alex, membri di una delle più influenti famiglie di giuristi della Carolina del Sud, conducono una vita agiata. Ma quando il figlio Paul è coinvolto in un incidente nautico mortale, la famiglia affronta una prova senza precedenti. Mentre i dettagli emergono e nuove sfide si presentano, i legami della famiglia con diverse morti misteriose sollevano interrogativi che minacciano tutto ciò che Maggie e Alex hanno di più caro. Ispirato al famoso podcast Murdaugh Murders Podcast.

disponibile dal 29 ottobre Star Wars: Visions – volume 3 La serie antologica ritorna con nuove storie realizzate da leggendari studi giapponesi per celebrare il mito di Star Wars attraverso il loro stile unico.

