 Scopri la PROVA GRATUITA di Apple TV+ e tutte le novità ora disponibili
Scopri la prova gratuita che ti permette di accedere a tutti i contenuti streaming di Apple TV+ e scopri le novità ora disponibili da vedere.
Apple TV+ mette a disposizione un interessante periodo di prova gratuito che permette a tutti i nuovi abbonati di accedere a tutti i contenuti. Inizia subito la tua prova gratuita. I giorni variano in base alle condizioni specifiche degli utenti e quindi dell’accesso durante la registrazione.

Chi ha acquistato un nuovo dispositivo Apple riceverà 3 mesi in regalo se attiva l’offerta entro 90 giorni dall’acquisto. Si tratta di un’occasione decisamente interessante. Dovrai solo verificare se il tuo dispositivo è idoneo a questa promozione e poi iniziare a goderti i tuoi mesi a costo zero su questa piattaforma streaming.

Per tutti gli altri la prova gratuita di Apple TV+ è di 7 giorni. Una settimana per scoprire l’intero catalogo di questa piattaforma incredibile. Tantissime novità sono disponibili e nuovi contenuti vengono aggiunti ogni mese per rendere ancora più ricco il catalogo a disposizione. È anche possibile condividerlo con la famiglia.

In realtà esiste anche un altro modo per accedere a una prova gratuita di Apple TV+. Come? Semplice, attivando la prova gratuita di 1 mese per Apple One. Un pacchetto di servizi Apple inclusi in un unico abbonamento sicuramente vantaggioso per chi vuole vivere l’esperienza Apple a 360 gradi.

Le novità di Apple TV+

Apple TV+ in questi giorni ha reso disponibili a catalogo alcune novità decisamente interessanti. Non perderle assolutamente. Inizia subito la tua prova gratuita. Potrai emozionarti con il film drammatico The Lost Bus ispirato a fatti realmente accaduti. Segui il viaggio attraverso uno dei più devastanti incendi degli Stati Uniti dalla prospettiva di un autista di scuolabus che, con una insegnante, cerca di salvare 22 bambini da questo inferno.

Da lasciarti senza fiato la serie TV The Last Frontier. L’unico sceriffo responsabile dei tranquilli e selvaggi territori in Alaska deve affrontare l’incidente di un aereo precipitato in volo. Peccato che era adibito al trasporto di detenuti e che stava trasportando decine di carcerati violenti. Sarà stato davvero un incidente?

Imperdibile il film-diario Mr. Scorsese che ripercorre le opere di questo uomo visionario che ha ridefinito le cinematografia.

Pubblicato il 17 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
17 ott 2025
