Scopri rischi e benefici di avere una VPN Aziendale

La sicurezza informatica non è più un’opzione, ma una necessità. Probabilmente è proprio per questo che stai sentendo sempre più spesso parlare di VPN Aziendale. Ma cosa è veramente? Si tratta di una “rete privata virtuale” creata per proteggere l’accesso alle risorse aziendali dalle minacce digitali. Un esempio, amato da molte aziende, è NordLayer, ora al 22% di sconto.

Rispetto alle normali VPN di tipo consumer, ideali per la protezione dei singoli utenti, forniscono all’intera azienda un accesso sicuro alle risorse interne, proteggono gli ambienti cloud, garantiscono accessi sicuri per lavorare da remoto e bloccano tutte le minacce digitali, incluse le più recenti. Insomma, una soluzione imprescindibile per le aziende che voglio mantenere al sicuro le proprie informazioni.

NordLayer è ora uno strumento di accesso remoto completo e sicuro, molto più di una semplice e tradizionale VPN Aziendale. Infatti, questa soluzione è perfetta per aziende di qualsiasi dimensione. Questo perché non esiste nessuno che è immune e al riparo dalle minacce digitali. Ecco perché NordLayer è perfetta sia per piccoli team che per grandi aziende.

VPN Aziendale: una scelta imprescindibile

Se vuoi sicurezza e protezione oltre che privacy e accessi privati allora una VPN Aziendale è la scelta imprescindibile per la tua realtà. NordLayer, ora al 22% di sconto, è un’ottima soluzione sia per realtà piccole che per multinazionali. Si tratta di un vero e proprio partner per la cybersicurity di ogni azienda.

Così tu e ogni dipendente o collaboratore potrete accedere a internet in modo sicuro, verificare le politiche di accesso alla rete, analizzare e segmentare le reti, creare opportunità di lavoro da remoto sicure e garantire che l’azienda rispetti i più recenti standard di sicurezza.

NordLayer integra tanti strumenti VPN Aziendale che aiutano a rispettare gli obblighi di sicurezza, offrendo opzioni per controllare il traffico di rete e trasferire in modo sicuro i dati sensibili tra i siti.