Scopriamo la nuova criptovaluta verde: Chia

In un momento storico come il nostro dove il settore degli investimenti è in continua ascesa, è utile iniziare ad acquisire informazioni circa la possibilità di investimento sulle moltissime criptovalute che ci sono ormai in circolazione.

Su piattaforme come Coinbase è molto semplice ed immediato aprire un conto gratuito ed iniziare ad effettuare i primi investimenti su ciò che si ritiene opportuno senza vincoli. Ormai al di là della semplice cripovaluta in sé, co passare del tempo si iniziano ad intravedere i veri e propri progetti che sono alle spalle delle monete digitali più scambiate.

Il successo e non, si basa molto sulle caratteristiche della criptovaluta e qual è il progetto che ruota intorno ad essa. Per questo motivo sono continuamente in sviluppo delle idee innovative da affiancare a delle nuove crypto; una delle realtà nuove che sta nascendo è quella delle criptovalute “green”.

Uno dei pionieri di questo nascente settore è Bram Cohen, l’inventore di BitTorrent per capirci, che nel 2017 ha dato vita alla sua criptovaluta green, che prende il nome di “Chia”.

Questo tipo di crypto utilizza non canonicamente il “sistema di prova spazio/tempo” a differenza di tutte le altre che usano il classico processo di mining.

In cosa è diversa Chia

La grande differenza che c’è tra una criptovaluta tradizionale ed una green è proprio il processo di generazione. Per coltivare Chia, ossia per maturare il valore di una singola criptovaluta, è obbligatoria la presenza di una grande quantità di hard disk vuoti per ospitare le “trame” che vengono assegnate ad un certo numeri di blocchi, a seconda della capienza disponibile.

Quindi si ha una un guadagno dal punto di vista ambientale costituendo una fonte alternativa alle solite crypto ad alto consumo energetico.

Su Coinbase è possibile investire a prescindere dal tipo di crypto, azione o altro, è facile creare un conto in pochi minuti ed iniziare il proprio percorso di investimenti.

