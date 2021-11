Scuola o lavoro? Chromebook, less is more (-38%)

Con migliaia di ragazzi nuovamente in DAD e previsioni non certo rosee in questa fascia di età da qui a fine anno, uno sconto del 38% sui Chromebook Acer è qualcosa che inevitabilmente potrà sorridere a molte famiglie in cerca di una soluzione. Non è ovviamente questo l'unico contesto in cui i Chromebook del gruppo potranno tornare utile, ma il caso DAD è emblematico perché consente di comprendere quale utilità possa offrire un device simile al cospetto di uno sconto tanto pesante.

Acer, lo sconto che viene dal Chromebook

199 euro e il Chromebook è tuo. Il prezzo è crollato dai precedenti 319 euro e ora è disponibile su Amazon per qualche ora ancora nel contesto di questa offerta speciale che consente di accedere ad un device che costruisce la propria utilità sulle app di Google Play, su un monitor da 11 pollici e sul processore MediaTek MTK8183.

4GB di RAM, 64GB di memoria. Potrebbero sembrare pochi, ma non bisogna dimenticare che si sta parlando di un Chromebook le cui necessità in termini di specifiche sono radicalmente inferiori rispetto ai tradizionali laptop. Questa caratteristica ha fatto la fortuna di questo segmento, meno esigenze ed in grado quindi di essere acquistato a cifre ben inferiori alla media.

In questo caso Acer suggerisce il Chromebook come valido dispositivo aziendale, sul quale riversare la propria produttività facendo leva sugli strumenti propri dell'arsenale Google. Piccolo, leggero, low-cost: dove lo sconto è del 38%, l'occasione è a portata di mano: mettilo subito nel carrello e non lasciarti scappare l'opportunità, perché un terminale simile è sufficientemente eclettico per poter soddisfare una molteplicità di bisogni senza mettere in campo particolari esigenze. Buono per tutte le stagioni, ma a questo prezzo lo si trova soltanto ora.