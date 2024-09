Se cerchi una penna per iPad, con 18€ ne compri una pazzesca (Amazon)

Attacco magnetico, sensibile all’inclinazione e con 10 ore di autonomia con la ricarica rapida da 30 minuti. Questa penna per iPad è sensazionale e costa pochissimo, non devi neanche collegarla: basta un doppio tap sulla punta per connetterla al tuo dispositivo. Scrivi e disegna sul tuo dispositivo Apple a prezzo fantastico. Lo sconto del 45% su Amazon è un’occasione: collegati e acquistala a soli 18,18 euro.

Penna per Apple iPad: compatibile anche con i nuovi modelli

Si connette automaticamente ed ha tanta autonomia dalla sua parte. Puoi averla sempre a disposizione visto che è dotata di attacco magnetico per averla a disposizione quando più ti occorre. La Metapen Penna A8 è un piccolo gioiellino che sostituisce in maniera egregia la Apple Pencil, soprattutto se non hai il budget per quella originale.

Con rigetto del palmo e sensibilità all’inclinazione, puoi usarla per disegnare e scrivere senza problemi. In questo modo elevi le funzionalità del tuo iPad a prezzo minimo. In confezione ti vengono fornite due punte di ricambio e tutto il necessario per il primo utilizzo.

Sicuramente l’autonomia è eccezionale. Con 10 ore di utilizzo hai tanto tempo a disposizione ma la vera svolta è la ricarica rapida che in appena 30 minuti la fa tornare al 100% e operativa. La ricarica avviene tramite USB C.

Per quanto riguarda la compatibilità, sulla pagina del produttore trovi tutti i modelli che possono essere abbinati. In linea generale posso dirti che dal 2018 a oggi sono funzionanti. Tra questi anche i modelli Air, Pro e Mini.

Altra caratteristica saliente è il LED che in base ai colori ti fa conoscere il livello di batteria per non avere amare sorprese.

Lo sconto di Amazon

Ora su Amazon la Metapen Penna A8 è in sconto con un ribasso del 45% sul prezzo di listino. Se ti colleghi e la aggiungi al tuo carrello, la acquisti a soli 18,18 euro con un click.

Delle spedizioni non ti curare visto che sono gratuite e veloci in tutta Italia.