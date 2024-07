Se provi questa VPN, non torni più indietro (-83% di sconto)

Per chi è alla ricerca di una VPN in sconto ad un prezzo da non lasciarsi sfuggire, beh, l’occasione ora è ghiotta. In sintesi, Surfshark ha lanciato una promozione estiva imperdibile per la sua VPN, offrendo uno sconto eccezionale dell’83% sul piano di abbonamento biennale, che include anche tre mesi extra gratuiti. Con questa offerta, il costo mensile si riduce a soli 2,69 euro.

Con Surfshark hai una delle migliori VPN in sconto pazzesco

Surfshark è rinomata per i suoi vantaggi premium, come anonimato online, protezione su Wi-Fi pubbliche e sicurezza contro i cybercriminali. Offre una navigazione sicura e anonima, ideale per chi viaggia e vuole accedere a contenuti globali.

La VPN include funzionalità avanzate, tra cui:

CleanWeb : blocca annunci e banner invasivi, per una navigazione senza pubblicità;

: blocca annunci e banner invasivi, per una navigazione senza pubblicità; Kill switch : protegge la privacy in caso di disconnessione,

: protegge la privacy in caso di disconnessione, IP a rotazione e Dynamic MultiHop : l’utente può simulare la connessione da diverse parti del mondo, aumentando la sicurezza e la privacy;

e : l’utente può simulare la connessione da diverse parti del mondo, aumentando la sicurezza e la privacy; Bypasser: permette di scegliere quali applicazioni bypassano la VPN.

L’assistenza clienti è disponibile 24/7 e l’abbonamento è coperto da una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Con un prezzo di 2,69 euro al mese per 27 mesi, Surfshark rappresenta una delle offerte VPN più competitive sul mercato, dal momento che garantisce protezione e anonimato a un costo ridotto. Non lasciatevi sfuggire questa promozione estiva per navigare in sicurezza.

Per ulteriori dettagli e per approfittare dell’offerta, visitate il sito ufficiale di Surfshark.