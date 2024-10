Se sei un gamer questa offerta per la fibra fa per te

Ore e ore trascorse davanti al PC o alla console di videogiochi, tutti i giorni della settimana, nel weekend, durante le feste, e quelle urla dei genitori in sottofondo a cui non viene data alcuna importanza: è l’identikit perfetto del gamer, la persona che più di tutte le altre ama giocare e non rinuncerebbe per nessuna ragione alla sua attività preferita. Ma non esiste un gamer eccellente senza una fibra altrettanto super.

A questo proposito segnaliamo l’offerta per la fibra di Iliad, in promozione a 21,99 euro al mese per sempre invece di 25,99 euro. Il prezzo promozionale è riservato a tutti gli utenti mobile Iliad titolari di un’offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese.

Perché l’offerta per la fibra Iliad è quella giusta per i gamer

Quella di Iliad è la prima offerta fibra in Italia che include un router dotato dell’innovativa tecnologia Wi-Fi, l’ultima generazione Wi-Fi che consente di navigare online più velocemente e con maggiore stabilità. Grazie al dispositivo iliadbox Wi-Fi 7, i clienti della fibra Iliad possono guardare film e serie TV, scaricare file e giocare online in contemporanea da più dispositivi, senza interruzioni.

È risaputo ormai quanto la stabilità di una connessione Internet sia essenziale per gli appassionati di gaming. Non è sufficiente infatti una fibra veloce, un aspetto se vogliamo ancora più importante è dato dalla sua stabilità, e il Wi-Fi di nuova generazione va ad intervenire proprio su questo aspetto.

Da qui il vantaggi della fibra Iliad rispetto alla concorrenza, fermo restando che di recente ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di fibra più veloce d’Italia per download e upload da parte di nPerf.

Per verificare la copertura di rete e attivare l’offerta della fibra è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito ufficiale Iliad.