Se stai vendendo un'auto attento a questo messaggio truffa

Il mondo online ormai è diventato casa nostra. Facciamo veramente di tutto. Non solo consultiamo social network, conti correnti online e app di servizi vari, ma acquistiamo e vendiamo quasi da e in tutto il mondo. Da quando questo è diventato uno “sport” comune, molti trovano utile vendere la propria auto usata online tramite portali specializzati in questo. Se hai messo in vendita la tua auto online devi stare attento a un pericoloso messaggio truffa.

Ad aver allertato gli utenti del web in merito a questo pericolo è la Polizia Postale. In un comunicato ufficiale spiega come si stia diffondendo una pratica truffaldina da parte di cybercriminali per ottenere dati personali, informazioni sensibili e denaro del venditore privato. Vediamo insieme cosa succede così da poter capire se chi vi sta contattando è davvero interessato alla vostra auto o vuole semplicemente truffarvi.

Il messaggio truffa inizia con il contatto da parte di un potenziale acquirente che si dimostra interessato alla tua autovettura in vendita contattandoti tramite WhatsApp. Dopo aver cercato di infondere una certa fiducia ti chiede una visura del veicolo a garanzia della compravendita. Sarà lui a fornirti il link di un sito per effettuarla. Peccato però che si tratta di una pagina web fraudolenta in quanto, a seguito del pagamento per il servizio, non si riceverà alcun documento. Ovviamente il potenziale acquirente si dileguerà immediatamente e non sarà più raggiungibile.

Come difenderti dal messaggio truffa se stai vendendo un’auto

Questo messaggio truffa si inserisce in un insieme di truffe che i cybercriminali attivano per rubare denaro e dati personali. Puoi difenderti mettendo in pratica alcuni consigli semplici, ma efficaci. Primo, se stai vendendo un’auto tramite portali più o meno specifici, non inserire i tuoi contatti personali come indirizzo email o numero di telefono. Sono facile preda dei criminali del web.

Secondo, avvia e prosegui una trattativa solo ed esclusivamente tramite chat del portale di compravendita. Questo garantisce a te una certa sicurezza e permette all’assistenza del sito di intervenire in caso di situazioni dubbie o problematiche come truffe e raggiri o possibili incomprensioni. Terzo, evita di effettuare visure sul veicolo attraverso siti sconosciuti o tramite link inviati da terzi su chat.

Per evitare di cadere in questo messaggio truffa segui il consiglio della Polizia Postale: “Per richiedere visure e certificati di pratiche automobilistiche utilizzare i servizi offerti dall’Automobile Club d’Italia, diffidando di siti non verificati“. Inoltre, seleziona le impostazioni su WhatsApp che ti difendono dalle truffe.