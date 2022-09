Secure Network (VPN) disponibile in Edge Canary

Microsoft ha finalmente integrato Secure Network nell’ultima build di Edge Canary. Il servizio VPN è stato annunciato ufficialmente a metà maggio, ma la sua esistenza era stata scoperta a fine aprile. Le relative impostazioni sono presenti nella sezione del browser dedicata alla privacy.

Secure Network: VPN in Microsoft Edge

Secure Network (Rete protetta in italiano) è stata sviluppata per offrire agli utenti una maggiore privacy e sicurezza durante la navigazione con Edge. Può essere sfruttata, ad esempio, quando il dispositivo è connesso ad una rete WiFi pubblica oppure per evitare il tracciamento da parte degli ISP e degli inserzionisti. Non è possibile però scegliere il server, in quanto viene assegnato automaticamente da Cloudflare. L’indirizzo IP è regionale (quindi simile a quello fornito dal provider Internet).

Nell’ultima build di Edge Canary sono presenti le corrispondenti opzioni in Impostazioni > Privacy, ricerca e servizi .

L’utente troverà tre opzioni. La prima permette di attivare la VPN per i siti indicati nella lista personalizzata. La seconda consente invece di attivare automaticamente la VPN quando il dispositivo si collega ad una rete WiFi pubblica o non sicura e quando il sito non ha un valido certificato. La terza, infine, permette di usare la VPN per tutti i siti. Il limite di traffico è sempre 1 GB/mese.

Non è noto quando Secure Network sarà disponibile per tutti e se Microsoft ha previsto un abbonamento che elimina il limite di traffico. Il consiglio è scegliere una soluzione completa, come ProtonVPN, attualmente in offerta (sconto del 50% per due anni).