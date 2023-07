Sei smartphone Xiaomi a breve riceveranno MIUI 14

Mentre continua l’attesa per Android 14 su smartphone Xiaomi, in arrivo con un aggiornamento presumibilmente disponibile a partire da novembre 2023, in rete si parla ancora della distribuzione del precedente update di sistema per alcuni modelli più datati. Grazie agli attenti colleghi di Xiaomiui possiamo infatti scoprire altri 6 smartphone Redmi che riceveranno MIUI 14 nella sua versione stabile. Andiamo a vedere i modelli interessati e il motivo del lancio così in ritardo rispetto alla tabella di marcia originale.

Altri smartphone Xiaomi ricevono MIUI 14

Stando a quanto riportato dal portale di fan Xiaomi, l’update di MIUI 14 basato su Android 12 e Android 13 sta arrivando su un gruppo di altri dispositivi Redmi nella prima versione stabile, rilasciata con diversi mesi di ritardo a causa della persistenza di alcuni bug critici nei device interessati. Grazie all’ottimizzazione applicata negli ultimi mesi, dunque, la società cinese si è sentita sufficientemente sicura nel rilasciare l’aggiornamento di sistema.

Ma quali sono gli smartphone Redmi interessati? Andiamo a vedere la lista completa, compresi i codici interi delle versioni coinvolte:

Redmi Note 11 Pro 5G V14.0.2.0.TKCMIXM, V14.0.2.0.TKCINXM (veux)

Redmi Note 12 Pro 4G V14.0.1.0.SHGRUXM, V14.0.1.0.SHGTRXM (sweet_k6a)

Redmi Note 10 Pro V14.0.4.0.TKFMIXM, V14.0.4.0.TKFIDXM, V14.0.5.0.TKFEUXM (sweet)

Redmi Note 11 V14.0.1.0.TGCINXM, V14.0.1.0.TGCTRXM (spes)

Redmi Note 11 NFC V14.0.2.0.TGKRUXM (spesn)

Redmi 10 V14.0.2.0.TKUMIXM, V14.0.2.0.TKUIDXM, V14.0.2.0.TKUINXM (selene)

Tra il motore Foton, il nuovo design, le Supericone e altre novità, MIUI 14 è un ottimo update. Se siete in possesso di uno tra gli smartphone sopra citati, allora controllate la disponibilità dell’aggiornamento tramite le Impostazioni di sistema nel corso dei prossimi giorni.