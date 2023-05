Sei un freelance? Prova gratis il conto Qonto, non lo lascerai più

Se stai cercando un servizio bancario adatto alle tue esigenze di freelance, considera Qonto, che offre una prova gratuita per un mese.

Questa piattaforma di online banking è creata appositamente per soddisfare anche le piccole e medie imprese, fornendo diverse soluzioni finanziarie come conti correnti, carte di credito aziendali e strumenti di gestione delle spese.

Che tu sia un imprenditore, un libero professionista o una start-up, Qonto è la soluzione ideale per ottimizzare le tue operazioni finanziarie e gestire i tuoi fondi in modo digitale ed efficiente, senza la necessità di recarti fisicamente in filiale.

Conto Qonto, il conto pensato anche per i freelance

Se hai bisogno di una semplice opzione di online banking, il piano Basic è perfetto per te. Finita la prova gratuita, pagherai soltanto 9 euro al mese.

Col conto riceverai un IBAN italiano, 30 bonifici SEPA e addebiti diretti ogni mese, e una One MasterCard personalizzata con un limite di pagamento mensile di 20.000 euro.

L’app Qonto ti offre la possibilità di monitorare la tua attività in tempo reale da qualsiasi luogo, grazie alla cronologia illimitata delle transazioni, alle transazioni rapide e sicure in 17 valute e all’integrazione di un massimo di 20 app.

Se hai bisogno di funzionalità più avanzate, il piano Smart potrebbe essere adatto alle tue esigenze. Pagando 10 euro in più al mese riceverai due IBAN italiani, 60 bonifici e addebiti diretti SEPA al mese, carte virtuali illimitate e altri vantaggi.

La contabilità automatizzata e la fatturazione elettronica integrata ti permetteranno di gestire le fatture e la contabilità direttamente dal tuo conto, risparmiando tempo prezioso.

Se vuoi la massima esperienza bancaria c’è Premium: il pacchetto all-inclusive che garantisce un servizio impareggiabile e massimali, con un’assistenza clienti disponibile sette giorni su sette.

Questo pacchetto premium ha un prezzo di 39 euro al mese e include una miriade di vantaggi, tra cui una carta One MasterCard accanto a carte virtuali illimitate, 100 addebiti diretti o trasferimenti ogni mese, un conto e quattro sottoconti con IBAN individuali.

Clicca sul link qui sotto e apri il conto:

In quanto freelance, inizia a provare per un mese il piano Basic e poi, eventualmente, scegli una delle altre due soluzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.