SelfyConto: 12 mesi a canone zero e operazioni incluse

SelfyConto è il conto bancario completamente digitale di Banca Mediolanum che offre una serie di funzionalità per rispondere ad ogni tipo di esigenza finanziaria.

Questo conto corrente è a canone zero per il primo anno per tutti i nuovi clienti ed è gratuito per i giovani fino a 30 anni. Al termine del periodo promozionale il canone di tenuta conto è di €3,75 al mese.

SelfyConto include nel canone tutte le principali operazioni bancarie, come bonifici, pagamenti di F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, tutto a costo zero. Non solo, il canone include anche una carta di debito contactless realizzata in PVC 100% riciclato, che può essere utilizzata per gli acquisti online e nei negozi.

La carta di debito di SelfyConto offre anche la possibilità di prelevare contante in qualsiasi sportello ATM in Italia e all’estero senza commissioni. Inoltre, è disponibile anche in formato digitale tramite l’app, consentendo così di effettuare pagamenti direttamente dal proprio smartphone.

Grazie all’App Mediolanum è possibile accedere a tutti i servizi bancari con un tap, ed è possibile effettuare pagamenti di utenze domestiche, multe, tributi e ticket sanitari semplicemente scattando una foto al QR Code con il proprio smartphone. Inoltre, l’app permette di operare sui mercati finanziari in tempo reale su 24 mercati mondiali, tra cui azioni, ETF, fondi aperti e titoli di stato.

Il conto offre anche la possibilità di rateizzare i movimenti in addebito sul conto corrente con Selfy PayTime, offrendo maggiore flessibilità per le proprie spese grazie alla possibilità di ripristinare rapidamente la disponibilità del conto.

SelfyConto offre anche numerosi servizi dedicati, come SelfyCredit Instant, che consente di richiedere un prestito personale in tempi brevi direttamente dall’app, e SelfyShop, che consente di effettuare acquisti con la possibilità di richiedere un prestito senza interessi per i prodotti disponibili a catalogo. Infine, è possibile accedere a polizze assicurative per animali domestici e assicurazioni per i viaggi, tramite SelfyCare Pet e SelfyCare Travel.

