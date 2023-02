SelfyConto: 4% annuo sulle tue somme depositate

SelfyConto è un conto corrente digitale offerto da Banca Mediolanum che offre un’esperienza semplice ed intuitiva per la gestione del denaro.

Il canone di tenuta conto è gratis fino a 30 anni ed è gratis anche il primo anno per tutti i nuovi clienti. In più, se accrediti lo stipendio, hai il 4% annuo lordo sui tuoi depositi vincolati a 6 mesi.

La promozione “Promo Vincoli 4%” è valida per tutti i nuovi clienti fino al 30/04/2023 accreditando lo stipendio e vincolando le somme depositate per un periodo di 6 mesi. È possibile depositare un minimo di 100 euro fino ad un valore massimo complessivo di 500.000 euro.

Selfy Conto include anche una carta di debito gratuita e prelievi ATM in area Euro a costo zero, oltre a numerose funzionalità e servizi per semplificare la gestione delle proprie finanze.

I servizi offerti da Selfy Conto

Direttamente dall’app di Mediolanum è possibile disporre pagamenti, effettuare bonifici istantanei, pagare F24 e bollettini con una sola foto. L’app consente anche di collegare i propri conti e carte prepagate con IBAN, anche di altre banche.

Tra i servizi offerti da SelfyConto è incluso SelfyCredit Instant: un prestito personale pensato per soddisfare le esigenze velocemente con erogazione delle somme in tempo reale. Basterà fare richiesta tramite l’app Mediolanum e inserire l’importo richiesto per accedere a istantaneamente al credito.

SelfyShop permette di fare acquisti dall’app Mediolanum selezionando i prodotti tra quelli disponibili a catalogo sfruttando un finanziamento a tasso zero di Banca Mediolanum; e con SelfyCare Pet e SelfyCare Travel è possibile accedere a polizze assicurative per animali domestici e per i propri viaggi.

Infine, per chi investe nei mercati, è possibile utilizzare la piattaforma evoluta di trading di Mediolanum per accedere e operare su 24 mercati mondiali, Azioni Warrat, ETF, fondi aperti e titoli di stato, con la massima profondità di informazioni push, book a 5 livelli e ordini condizionati.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.

