SelfyConto: a canone zero fino ai 30 anni e con carta di debito inclusa

SelfyConto è il conto di Banca Mediolanum completamente digitale con canone gratuito per il primo anno e gratuito per i giovani fino al compimento dei 30 anni. Al termine del periodo promozionale, il canone di tenuta conto è di 3,75 euro mensili.

SelfyConto include nel canone tutte le principali operazioni, come bonifici, pagamenti di F23, F24, MAV, RAV, e ricariche telefoniche a costo zero.

Inoltre, è inclusa gratuitamente una carta di debito contactless e realizzata in PVC 100% riciclato, che può essere usata per gli acquisti online e fisici, e che permette di prelevare contante in tutta Italia e all’estero da qualsiasi sportello ATM senza commissioni. La carta è anche disponibile tramite app in formato digitale e consente di effettuare i pagamenti direttamente con il proprio smartphone.

Le funzionalità di SelfyConto

Il conto gestisce completamente online tramite il servizio di home banking o tramite app, e permette di consultare in una vista unica saldi e movimenti dei propri conti correnti e carte prepagate con IBAN accessibili online, anche di altre banche abilitate.

L’app di Mediolanum permette di pagare utenze domestiche, multe, tributi, ticket sanitari e tutti i pagamenti della Pubblica Amministrazione con una semplice foto al QR Code dal proprio smartphone.

Inoltre tramite l’app è anche possibile operare in tempo reale su 24 mercati mondiali su Azioni, Warrat, ETF, fondi aperti e titoli di stato.

Con SelfyConto è anche possibile accedere a numerosi servizi dedicati, come SelfyCredit Instant -che consente di richiedere un prestito personale in tempi brevi effettuando la richiesta tramite l’app Mediolanum – o SelfyShop – che permette di effettuare acquisti tramite l’app con la possibilità di richiedere un prestito senza alcun interesse per l’acquisto i prodotti disponibili a catalogo-.

Il conto offre tra i suoi servizi anche Selfy PayTime: una soluzione che permette di rateizzare i movimenti in addebito sul conto corrente in modo flessibile, permettendo di ripristinare immediatamente la disponibilità del tuo conto.

Infine, con SelfyCare Pet e SelfyCare Travel, è possibile accedere a polizze assicurative per animali domestici e assicurazioni per i viaggi

Per conoscere tutti servizi offerti da SelfyConto clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.