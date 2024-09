Scegli SelfyConto di Banca Mediolanum: tutti i vantaggi per te

Se cerchi un buon motivo per aprire SelfyConto, qui è dove te ne diamo elenchiamo 5, a partire proprio dal 5% di interesse annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi, con la possibilità di svincolarle quando vuoi, se necessario, e soprattutto senza perdere quanto maturato fino a quel momento. Come anticipato, non si tratta dell’unica ragione valida per scegliere il conto corrente di Banca Mediolanum. Vediamo quali sono le altre.

I vantaggi di SelfyConto: interessi e canone zero

Tra i vantaggi ci sono il canone zero di tenuta fino al compimento dei 30 anni (il primo anno per tutti, indipendentemente dall’età) e le zero spese per i prelievi di contante nei paesi all’interno dell’area euro. Ancora, per i primi dodici mesi avrai la carta di debito gratis e non sono previsti costi su tutte le principali operazioni bancarie: dagli addebiti delle utenze ai pagamenti F23, F24, MAV e RAV, senza dimenticare le ricariche telefoniche e i bollettini SEPA eseguiti tramite il modulo online dell’home banking (fino al 31 dicembre 2024). Per tutte le altre informazioni puoi fare riferimento alla pagina dedicata.

È anche smart, come dimostrano la gestione di ogni aspetto del conto corrente da un’applicazione facile e intuitiva o da un’interfaccia desktop e la possibilità di aprirlo online semplicemente effettuando l’accesso con le credenziali SPID, le stessa che già impieghi per i servizi della Pubblica Amministrazione. Tutto ciò che devi tenere a portata di mano sono un documento di identità, il codice fiscale, il tuo smartphone e l’indirizzo email.

Come elencato, sono tanti i vantaggi proposti da Banca Mediolanum con SelfyConto. Arrivati a questo punto, non ti resta che visitare il sito ufficiale per consultare il prospetto completo delle condizioni contrattuali e aprire il tuo conto corrente.