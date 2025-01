SelfyConto: canone zero e rendimenti al 4% su somme vincolate 6 mesi

Investire i propri risparmi senza compromessi è finalmente possibile con SelfyConto, il conto digitale di Banca Mediolanum che offre vantaggi unici. Con SelfyConto, puoi ottenere un rendimento annuo lordo del 4% sulle somme vincolate per sei mesi, mantenendo la libertà di svincolare i tuoi fondi in qualsiasi momento senza perdere gli interessi già maturati. Per aprire il conto basta andare su questa pagina del sito di Banca Mediolanum e seguire le istruzioni.

Con SelfyConto azzeri il canone e hai il 4% di rendimento annuo

A differenza di altre soluzioni simili, SelfyConto non richiede l’apertura di un conto deposito dedicato. Tutto è gestito all’interno dello stesso conto, con semplicità e trasparenza. Vincolando una somma per sei mesi, potrai beneficiare di rendimenti competitivi al 4% lordo e mantenere il pieno controllo dei tuoi risparmi. Se le tue esigenze cambiano, puoi svincolare i fondi in modo rapido, senza temere penalizzazioni sugli interessi accumulati.

Oltre ai rendimenti, SelfyConto offre un’opportunità unica per azzerare il canone del conto fino al 31 dicembre 2027. Basta accreditare lo stipendio o spendere almeno 500 euro al mese per godere di questo vantaggio. In ogni caso, il canone è zero per 12 mesi per tutti i nuovi clienti, senza requisiti da rispettare, e fino al compimento dei 30 anni. Altrimenti, costa 3,75€ al mese. In più, i bonifici ordinari e istantanei SEPA sono gratuiti per tutto il periodo promozionale.

SelfyConto si distingue anche per la sua app innovativa, che permette di gestire facilmente risparmi, investimenti e spese quotidiane. Grazie a strumenti intuitivi e un’interfaccia user-friendly, puoi monitorare il saldo, effettuare operazioni e persino accedere a funzionalità avanzate come la pianificazione finanziaria o l’accesso a prestiti personali.

Con SelfyConto, hai una soluzione che unisce flessibilità, convenienza e rendimento. Non perdere questa occasione per far crescere i tuoi risparmi e semplificare la gestione finanziaria. Apri il conto ora e inizia a godere di tutti i vantaggi di questa soluzione.