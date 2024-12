SelfyConto: Canone Zero, Operazioni Gratuite e 100€ Amazon

SelfyConto di Banca Mediolanum si presenta come una soluzione bancaria moderna e conveniente. Ideale per giovani e digitali, è il servizio perfetto per chi desidera gestire le proprie finanze in modo pratico e veloce. Apri il tuo conto oggi stesso. Grazie alla promozione in corso ottieni:

Canone Gratuito : il canone di tenuta conto è azzerato per tutti durante il primo anno. Per i clienti Under 30 rimane gratuito fino al compimento del trentesimo anno di età;

: il canone di tenuta conto è azzerato per tutti durante il primo anno. Per i clienti Under 30 rimane gratuito fino al compimento del trentesimo anno di età; Operazioni gratuite : questo conto offre bonifici SEPA online gratuiti, sia ordinari che istantanei, per il primo anno. Inoltre, sono inclusi senza costi aggiuntivi addebiti per utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche;

: questo conto offre bonifici SEPA online gratuiti, sia ordinari che istantanei, per il primo anno. Inoltre, sono inclusi senza costi aggiuntivi addebiti per utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche; Prelievi Gratuiti : il conto permette di prelevare gratuitamente e senza limiti di operazioni in area Euro;

: il conto permette di prelevare gratuitamente e senza limiti di operazioni in area Euro; 100€ di Buono Regalo Amazon: accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500€ al mese otterrai questo premio.

Ci sono tanti buoni motivi per scegliere SelfyConto di Banca Mediolanum. Non perdere questa super occasione e scopri cos’altro ha da offrirti questa incredibile soluzione per la gestione dei tuoi risparmi smart e completa.

Tutti i vantaggi di SelfyConto Mediolanum

Carta di debito gratuita : la Mediolanum Card è offerta senza canone per il primo anno.

: la Mediolanum Card è offerta senza canone per il primo anno. Versatilità : sono disponibili carte di credito e prepagate, tutte personalizzabili, compatibili con i wallet e con funzionalità avanzate.

: sono disponibili carte di credito e prepagate, tutte personalizzabili, compatibili con i wallet e con funzionalità avanzate. Sicurezza: ogni carta di pagamento offre funzioni di sicurezza come Alert SMS e MasterCard SecureCode.

Scegliendo SelfyConto ottieni una gestione digitale del tuo denaro. Tramite App Mediolanum puoi accedere a tutti i servizi bancari con un semplice tap, rendendo la gestione del conto estremamente pratica, comoda e immediata. Inoltre, grazie ai servizi aggiuntivi inclusi, tramite l’app è possibile accedere a prestiti, mutui, investimenti e polizze assicurative.

Con Banca Mediolanum entri a far parte di un mondo che è tutto intorno a te. Il supporto di qualità assicura un servizio clienti noto per la sua efficienza e preparazione, offrendo assistenza personalizzata sia via chat che telefonica.