SelfyConto: canone zero per 12 mesi e bonifici SEPA online inclusi

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente online pensato per coloro che desiderano gestire il proprio denaro in modo pratico e veloce tramite smartphone. Con la sua ampia gamma di servizi e vantaggi, SelfyConto offre una risposta ad ogni tipo di esigenza finanziaria.

L’offerta attuale di SelfyConto prevede un canone zero per i clienti fino a 30 anni e un canone zero per i primi 12 mesi per tutti i clienti. Dopo il periodo promozionale, il canone mensile sarà di 3,75€.

I servizi offerti da SelfyConto

Il canone di SelfyConto include carta di debito gratuita Mastercard, realizzata in PVC 100% riciclato e disponibile sia in formato fisico che digitale. La carta permette di fare acquisti online e nei negozi in tutto il mondo e di prelevare contanti senza commissioni presso gli ATM dell’area Euro.

Con SelfyConto sono incluse gratuitamente anche una serie di operazioni bancarie online come bonifici, addebiti diretti, ricariche telefoniche pagamenti verso la Pubblica Amministrazione con PagoPA, F23, F24, MAV e RAV.

Per chi ha esigenza di richiedere un prestito personale, SelfyConto offre SelfyCredit Instant, un servizio che consente di richiedere un prestito e riceverlo in tempo reale. Questo è particolarmente utile per coloro che hanno bisogno di liquidità immediata per affrontare spese impreviste o realizzare progetti personali.

Inoltre, SelfyConto presenta un servizio chiamato SelfyShop, che consente di fare acquisti direttamente dall’app e di beneficiare di un finanziamento a tasso zero offerto da Banca Mediolanum.

Per i viaggiatori o per chi possiede animali domestici, SelfyConto offre servizi come SelfyCare Pet e SelfyCare Travel, che includono polizze assicurative per animali domestici e assicurazioni per i viaggi.

Infine, con Selfy PayTime, è possibile rateizzare i movimenti in addebito sul conto corrente in modo flessibile. Questo offre un maggior controllo finanziario ai clienti, consentendo loro di pianificare e organizzare i pagamenti in base alle proprie esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.