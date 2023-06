SelfyConto: canone zero per 12 mesi e carta di pagamento inclusa

SelfyConto è il conto corrente offerto da Mediolanum, che si distingue per la sua convenienza e la facilità di gestione tramite app. Per tutti i nuovi clienti, il canone del conto è a costo zero per il primo anno e successivamente di soli 3,75€ al mese. Inoltre, il canone rimane gratuito per tutti i clienti fino al compimento dei 30 anni.

SelfyConto include una carta di debito Matercard gratuita, realizzata con PVC 100% riciclato, e disponibile anche in formato digitale. La carta permette di effettuare acquisti online e nei negozi in tutto il mondo e di prelevare contanti negli ATM in area Euro senza commissioni.

La carta permette anche di effettuare i pagamenti da smartphone, smartwatch o tablet utilizzando i servizi come Apple Pay, Google Pay e Swatch Pay. In questo modo si potranno effettuare i pagamenti senza dover utilizzare la carta fisica.

Il conto di Mediolanum permette anche di accedere a numerosi servizi dedicati come SelfyCredit Instant, che permette di ottenere prestiti personali in tempo reale e SelfyShop che permette di fare acquisti scegliendo tra un catalogo disponibile in app, con la possibilità di accedere ad un finanziamento a tasso zero di Banca Mediolanum.

Tra i servizi offerti da Mediolanum sono disponibili anche SelfyCare Pet e SelfyCare Travel che permettono di accedere alle migliori polizze assicurative per animali domestici e viaggi, e infine Selfy PayTime, una soluzione flessibile per rateizzare i movimenti addebitati sul conto corrente, ripristinando immediatamente la disponibilità del proprio conto.

La richiesta di SelfyConto può essere effettuata in pochi minuti comodamente online. Anche tutte le operazioni del conto possono essere effettuate online o tramite app e questo permette di avere una massima flessibilità e comodità nella gestione delle proprie finanze.

Per conoscere l’offerta completa do SelfyConto clicca qui.

