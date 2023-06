SelfyConto: conto corrente a zero spese per 12 mesi

SelfyConto di Banca Mediolanum è conto corrente completamente digitale che permette di pagare, investire e gestire denaro in modo pratico e veloce anche tramite smartphone.

Con l’offerta attuale SelfyConto p ropone un conto a canone zero fino a 30 anni, e gratuito per tutti i nuovi clienti, indipendentemente dall’età per i primi 12 mesi. Al termine del periodo promozionale il canone di tenuta conto è di 3,75€/mese.

SelfyConto offre tutti gli strumenti per gestire le finanze in modo semplice, il conto si può richiedere attraverso una procedura 100% online e può essere gestito interamente tramite l’app di Mediolanum.

Direttamente dall’app è possibile bloccare o sbloccare le carte di pagamento, gestirne i limiti, rateizzare i pagamenti con la carta di credito, recuperare il PIN della carta di debito e pagare tramite riconoscimento biometrico.

Il conto include una carta di debito gratuita, realizzata in PVC 100% riciclato e appartenente al Circuito Mastercard. La carta è disponibile anche in formato digitale, permette di fare acquisti online e nei negozi ovunque nel mondo e permette di prelevare contanti negli ATM in area Euro senza commissioni.

SelfyConto offre inoltre numerosi servizi dedicati, come SelfyCredit Instant, che permette di richiedere un prestito personale con erogazione in tempo reale, SelfyShop, che permette di fare acquisti dall’app e sfruttare un finanziamento a tasso zero di Banca Mediolanum.

I servizi SelfyCare Pet e SelfyCare Travel includono polizze assicurative per animali domestici e per i propri viaggi, mentre con Selfy PayTime, è possibile rateizzare i movimenti in addebito sul conto corrente in modo flessibile.

Infine, con SelfyConto è possibile effettuare online tutte le principali operazioni come bonifici, addebiti diretti, ricariche telefoniche, pagamenti PagoPA, F23, F24, MAV e RAV, gratuitamente.

