SelfyConto, router 4G con 100 GB/mese in regalo

SelfyConto è il nuovo conto corrente di Banca Mediolanum che può essere sottoscritto esclusivamente online. È un prodotto indirizzato soprattutto agli utenti che vogliono gestire tutte le operazioni tramite sito web o app mobile. Il canone annuo è gratuito per chi ha meno di 30 anni. È possibile inoltre sfruttare un’interessante promozione valida fino al 30 aprile 2021.

SelfyConto: caratteristiche e costi

SelfyConto è un conto completo, in quanto permette di accedere a tutti i servizi offerti da Banca Mediolanum. L’apertura è piuttosto semplice. Servono solo un documento d’identità, il codice fiscale, un indirizzo email e lo smartphone. Il riconoscimento può avvenire con una videochiamata o tramite bonifico.

Il canone è zero per il primo anno e fino al compimento del 30esimo anno di età. Può essere azzerato se il cliente sottoscrive un prodotto di credito o protezione e se possiede un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro. Altrimenti il costo è 3,75 euro/mese (45 euro/anno), al quale si aggiunge l’imposta di bollo (34,20 euro/anno), se la giacenza supera i 5.000 euro.

Non si paga nulla per l’emissione della carta di debito, l’estratto conto e le principali operazioni bancarie. L’app Mediolanum per Android e iOS consente di effettuare pagamenti, bonifici, F24, controllare i movimenti delle carte, usare i servizi Bancomat Pay e Plick per inviare e ricevere denaro in tempo reale. Gli utenti possono inoltre sfruttare i pagamenti contactless con Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e Garmin Pay.

Per l’accesso al conto e l’autorizzazione delle operazioni è possibile usare l’impronta digitale o il riconoscimento facciale. L’app permette anche di accedere ad altri servizi di Banca Mediolanum: SelfyCredit (prestito), gestione fondi, trading online e Shop ForYou (finanziamento per l’acquisto di prodotti).

Fino al 30 aprile 2021 è disponibile una promozione per i clienti che aprono il conto ed entro 3 mesi accreditano lo stipendio oppure richiedono (e ottengono) la carta di credito Mediolanum Credit Card: un router TIM (WiFi+LTE) con 100 GB/mese per 12 mesi.