SelfyConto: conto online con carta di credito gratuita per un anno

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum che permette di pagare, investire e gestire il proprio denaro in modo semplice e veloce. Tra le altre cose, prevede un canone azzerato per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30, insieme a prelievi a zero spese in Italia e in Europa più una carta di credito con quota gratuita per il primo anno.

Il conto online SelfyConto include inoltre una carta di debito, anche questa gratuita per il primo anno aprendo il conto entro il 31 marzo 2025, e le principali operazioni bancarie gratuite, tra cui i pagamenti di F23, F24, MAV e RAV, più addebiti delle utente e ricariche telefoniche.

Per aprire il conto SelfyConto occorre collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Banca Mediolanum e premere su Apri SelfyConto.

Carta di credito gratuita per un anno con SelfyConto

La carta di credito associata a SelfyConto è Mediolanum Credit Card. Personalizzabile sia nel colore che con l’aggiunta della propria foto personale, l’utente può anche scegliere se richiederla con il circuito di pagamento Mastercard o quello Visa. Per il resto, le funzionalità sono le stesse per tutti:

canone gratuito il primo anno (poi 20 euro all’anno dopo i primi 12 mesi)

il primo anno (poi 20 euro all’anno dopo i primi 12 mesi) funzione Easy Shopping : possibilità di dilazionare i pagamenti dei propri acquisti tra i 250 euro e 2.400 euro

: possibilità di dilazionare i pagamenti dei propri acquisti tra i 250 euro e 2.400 euro Spending Control : limite di acquisto, aree geografiche da abilitare per i pagamenti, quali abbonamenti abilitare o escludere

: limite di acquisto, aree geografiche da abilitare per i pagamenti, quali abbonamenti abilitare o escludere tecnologia contactless : la carta è accettata in tutto il mondo

: la carta è accettata in tutto il mondo pagamenti sicuri : compatibilità con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e altre app disponibili su smartwatch

: compatibilità con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e altre app disponibili su smartwatch Alert : invio di notifiche per ogni spesa insieme a blocco della carta di 48 ore in caso di smarrimento

: invio di notifiche per ogni spesa insieme a blocco della carta di 48 ore in caso di smarrimento Plafond: l’importo minimo del plafond è di 1.500 euro

Maggiori dettagli sul conto corrente online SelfyConto a questa pagina del sito Banca Mediolanum.