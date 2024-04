SelfyConto di Banca Mediolanum: il conto gratuito per gli Under 30

Molti risparmiatori sono stanchi dei loro conti correnti che li prosciugano con canoni e commissioni. Se rientri in questa categoria, abbiamo la soluzione per te: SelfyConto di Banca Mediolanum. È un conto gratuito per tutti gli under 30, mentre per tutti gli altri soltanto il primo anno. Non ci sono spese nascoste e otterrai un’esperienza bancaria semplice e conveniente, pensata per le tue esigenze.

Conto gratuito pieno di vantaggi

SelfyConto ti consente di accedere a una serie di vantaggi esclusivi:

Canone gratuito per sempre: per i primi 30 anni, non pagherai mai un centesimo per l’utilizzo del tuo conto.

per i primi 30 anni, non pagherai mai un centesimo per l’utilizzo del tuo conto. Zero commissioni: bonifici SEPA online in euro, addebiti diretti delle utenze, prelievi contanti dagli ATM in area euro, versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo… tutto completamente gratuito!

bonifici SEPA online in euro, addebiti diretti delle utenze, prelievi contanti dagli ATM in area euro, versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo… tutto completamente gratuito! Tre carte di pagamento MasterCard: scegli tra una carta di debito gratuita con assicurazione multirischi inclusa, una carta di credito per pagare a rate con canone annuo di 12€ e una prepagata ricaricabile 7 giorni su 7, direttamente dal conto.

scegli tra una carta di debito gratuita con assicurazione multirischi inclusa, una carta di credito per pagare a rate con canone annuo di 12€ e una prepagata ricaricabile 7 giorni su 7, direttamente dal conto. App Mediolanum: gestisci il tuo conto in modo semplice e intuitivo da qualsiasi dispositivo, ovunque tu sia. Visualizza saldo e movimenti, effettua bonifici, ricarica la tua carta prepagata, paga le bollette e tanto altro.

gestisci il tuo conto in modo semplice e intuitivo da qualsiasi dispositivo, ovunque tu sia. Visualizza saldo e movimenti, effettua bonifici, ricarica la tua carta prepagata, paga le bollette e tanto altro. Investimenti e prestiti: con SelfyConto, hai accesso a un’ampia gamma di prodotti finanziari per investire il tuo denaro o richiedere un prestito quando ne hai bisogno.

E non è finita qui! Se attivi un prestito, un finanziamento o altri servizi finanziari simili di Banca Mediolanum, potrai azzerare completamente il canone annuale di SelfyConto, anche dopo i 30 anni.

Aprire il conto è facile e veloce: basta pochi minuti e potrai iniziare a goderti tutti i vantaggi di un conto corrente davvero gratuito. Visita il sito ufficiale di SelfyConto e scopri di più! Non perdere questa occasione unica per gestire le tue finanze in modo semplice e conveniente.