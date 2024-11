SelfyConto di Mediolanum: se lo apri ora ricevi un buono Amazon da 100€

Banca Mediolanum presenta SelfyConto, il conto corrente online pensato per semplificare la gestione delle tue finanze. In occasione dell’ultima promozione, i nuovi clienti che aprono SelfyConto entro il 20 dicembre possono ottenere un Buono Regalo Amazon del valore di 100€. Per partecipare all’iniziativa, è necessario accreditare lo stipendio o la pensione entro il 30 aprile 2025. In alternativa, è possibile spendere almeno 500 euro al mese con la carta di debito o di credito associata al conto. Per aprire il conto basta andare direttamente su questa pagina del sito ufficiale di Banca Mediolanum.

Caratteristiche di SelfyConto e come ottenere i buoni Amazon

SelfyConto offre numerosi vantaggi per una gestione finanziaria efficiente. Tra questi, abbiamo:

Canone zero : il conto è a canone zero per tutti per il primo anno. Per i clienti under 30, il canone rimane gratuito fino al compimento dei 30 anni. Inoltre, in via promozionale, sia il canone che il costo dei bonifici istantanei sono azzerabili fino al 31 dicembre 2027, accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito o di credito;

: il conto è a canone zero per tutti per il primo anno. Per i clienti under 30, il canone rimane gratuito fino al compimento dei 30 anni. Inoltre, in via promozionale, sia il canone che il costo dei bonifici istantanei sono azzerabili fino al 31 dicembre 2027, accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito o di credito; Carte associate : inclusa in SelfyConto c’è la carta di debito Mediolanum Card e la possibilità di richiedere la carta di credito Mediolanum Credit Card, entrambe con quota gratuita il primo anno;

: inclusa in SelfyConto c’è la carta di debito Mediolanum Card e la possibilità di richiedere la carta di credito Mediolanum Credit Card, entrambe con quota gratuita il primo anno; Operazioni gratuite : prelievi senza commissioni presso gli sportelli automatici bancari in area Euro e nessun costo per operazioni bancarie quali F23, F24, MAV, RAV e addebiti delle utenze;

: prelievi senza commissioni presso gli sportelli automatici bancari in area Euro e nessun costo per operazioni bancarie quali F23, F24, MAV, RAV e addebiti delle utenze; Gestione digitale: accesso completo a SelfyConto tramite l’app Mediolanum, che consente di monitorare il conto, effettuare operazioni bancarie, richiedere prestiti con esito immediato, investire in fondi comuni e fare trading online.

Per maggiori dettagli sull’iniziativa e ottenere i 100€ di buoni Amazon, basta aprire SelfyConto visitando il sito ufficiale di Banca Mediolanum.