SelfyConto è il conto online ideale per gli under 30

SelfyConto è la soluzione ideale per chi cerca un conto corrente pratico, digitale e senza costi a sorpresa. Questo conto online si distingue per il canone gratuito fino a 30 anni e per tutti nel primo anno. Anche dopo, il canone è facilmente azzerabile fino al 31 dicembre 2027, ma a determinate condizioni. Per attivarlo basta andare sul sito di Banca Mediolanum e seguire le istruzioni. Prima però, vorrai certamente sapere maggiori dettagli sui principali servizi offerti da questa soluzione.

Perché scegliere SelfyConto?

Il primo anno SelfyConto è completamente gratuito per tutti, con vantaggi che rendono la gestione finanziaria ancora più semplice e conveniente. Oltre al canone gratuito, SelfyConto include altri vantaggi:

Bonifici SEPA gratuiti (ordinari e istantanei) per il primo anno. Anche dopo, rimangono gratuiti se si accreditano stipendi o si effettuano spese di almeno 500€ al mese;

(ordinari e istantanei) per il primo anno. Anche dopo, rimangono gratuiti se si accreditano stipendi o si effettuano spese di almeno 500€ al mese; Prelievi ATM gratuiti in area Euro , per una gestione senza sorprese anche in viaggio;

, per una gestione senza sorprese anche in viaggio; Carta di debito fisica gratuita per il primo anno , con un costo di soli 10€ all’anno successivamente;

, con un costo di soli 10€ all’anno successivamente; Principali operazioni bancarie gratuite , tra cui F24, Mav e Rav;

, tra cui F24, Mav e Rav; Carta di credito Mediolanum.

Grazie alla possibilità di azzerare il canone e i costi associati ai bonifici fino al 31 dicembre 2027, SelfyConto rappresenta una delle soluzioni più interessanti nel panorama dei conti online. È pensato per chi cerca flessibilità e trasparenza, con un occhio di riguardo per le generazioni più giovani, che possono beneficiare di un canone completamente gratuito fino ai 30 anni di età.

Progettato per un utilizzo completamente online, consente di pagare, investire e gestire il denaro direttamente da smartphone o computer, in modo semplice e sicuro. Dall’apertura del conto alla gestione quotidiana, tutto è a portata di click, senza la necessità di recarsi in filiale.

Per aprirlo basta andare sul sito di Banca Mediolanum.