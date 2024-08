SelfyConto Mediolanum regala un Apple Watch: ecco come averlo

SelfyConto Mediolanum è il conto corrente online della banca in questione, che offre canone zero fino a 30 anni e per tutti il primo anno, prelievi gratuiti in tutta Europa e carta di credito immediata e free. Non solo: aprendolo, avrai la possibilità di ottenere in regalo un Apple Watch o un altro dispositivo Apple. Ma come fare per avere il device in omaggio? Te lo spieghiamo nelle prossime righe.

Come ottenere l’Apple Watch in omaggio aprendo Selfyconto di Banca Mediolanum

Per avere un Apple Watch in regalo, bisogna prima di tutto aprire SelfyConto di Banca Mediolanum entro il 30 agosto e poi invitare due amici a fare altrettanto. Non è finita qui: oltre a questo, ogni invitato deve accreditare lo stipendio o la pensione sul nuovo conto corrente, oppure spendere almeno 500 euro al mese per tre mesi.

Invitando più amici poi si possono ottenere anche altri dispositivi, come un iPad di decima generazione o un iPhone 15. Per il primo occorre invitare quattro amici, per il secondo invece sei. Il regolamento indica che la data ultima per richiedere il premio sarà il 14 febbraio 2025.

Tra gli altri vantaggi offerti da SelfyConto Mediolanum, c’è anche la gratuità di tutte le principali operazioni bancarie come MAV, RAV, pagamenti F23 e F24 e ricariche telefoniche. Anche i bonifici SEPA sono senza costi fino a dicembre 2024 (con la possibilità di prolungamento).

In sintesi, come aderire alla promozione? Basta recarsi sul sito di Banca Mediolanum, aprire il nuovo conto corrente online SelfyConto e – al termine dell’iscrizione – invitare almeno due amici a diventare anche loro clienti.