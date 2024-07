SelfyConto: scopri come avere iPhone 15 gratis

Avere un iPhone 15 gratis è possibile grazie a SelfyConto di Banca Mediolanum e alla promozione “Presenta un amico”. L’operazione a premi consente infatti ai nuovi clienti SelfyConto di ottenere fantastici premi firmati Apple che vanno ad aggiungersi ai tanti vantaggi del conto online di Banca Mediolanum. Iniziamo col dire che SelfyConto è a canone zero per il primo anno per tutti nuovi clienti. Un vantaggio che può essere ancora più grande per gli under 30 che decidono di attivare SelfyConto, dato che in questo caso il canone zero rimarrà valido fino al compimento del trentesimo anno d’età. SelfyConto non prevede costi nemmeno per bonifici, addebiti di utenze domestiche, ricariche telefoniche e pagamenti F23, F24, MAV e RAV. Con il conto Mediolanum il cliente ottiene inoltre una carta di debito gratuita e la possibilità di effettuare prelievi gratuiti e illimitati in area Euro.

SelfyConto ti regala iPhone 15 e altri prodotti Apple

A questo punto avete appreso i principali vantaggi di SelfyConto e perché è conveniente attivarlo, ma vi starete ancora chiedendo come fare ad avere un iPhone 15 gratis. Ebbene, per aggiudicarsi a costo zero lo smartphone Apple è necessario che un cliente Mediolanum con conto corrente attivo presenti sei amici alla sua banca entro il 30 agosto 2024. Costoro dovranno attivare SelfyConto o un altro conto Mediolanum ed effettuare alcune operazioni. Ai fini della promozione valgono ad esempio l’accredito dello stipendio o della pensione ed è necessario far registrare addebiti per almeno 500 euro al mese per i primi 3 mesi dall’apertura del conto. Una volta raggiunti questi obiettivi, il cliente Mediolanum che ha presentato i sei amici potrà richiedere l’iPhone 15 in omaggio con SelfyConto entro il 14 febbraio 2025.

La promozione “Presenta un amico” di SelfyConto prevede anche altri prodotti Apple in regalo, come già accennato ad inizio articolo. Portando in Mediolanum due nuovi clienti si può infatti ottenere gratis un Apple Watch SE, mentre convincendo quattro amici ad attivare SelfyConto o un altro conto Mediolanum c’è in regalo un Apple iPad di 10ª generazione.