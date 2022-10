SelfyConto: se accrediti lo stipendio, più vantaggi per te

SelfyConto è il conto corrente di Banca Mediolanum che unisce un Istituto Bancario tradizionale alle più recenti tecnologie. Si piazza, infatti, tra i più importanti attori nel panorama dell’home banking, rivolta soprattutto ai più giovani che cercano una soluzione smart e al passo con i tempi. Oltre alla gestione completamente autonoma e online, infatti, SelfyConto riserva una serie di vantaggi, tra cui il canone azzerato per tutti gli under 30. Inoltre, accreditando lo stipendio, è possibile avere il 2% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. E non solo.

SelfyConto, una banca completa a portata di tap

Perché scegliere SelfyConto? Qualche funzionalità esclusiva l’abbiamo già accennata, ma i vantaggi non finiscono qui. Tutto è interamente gestito dall’applicazione, disponibile per i principali sistemi operativi, in cui è possibile controllare i movimenti (anche di carte di altre banche), rateizzare i pagamenti, gestire l’andamento dei tuoi investimenti e bloccare le carte in caso di emergenza. Tra le opzioni c’è anche la possibilità di effettuare tutte le principali operazioni bancarie gratuitamente (tra cui bonifici e addebiti utenze) e operare in tempo reale su 24 mercati mondiali per il trading online.

Se deciderai di iscriverti, il canone di tenuta conto è gratis per il primo anno, dal secondo anno è pari a 3,75 euro al mese. A meno che tu abbia meno di 30 anni: in quel caso il canone resta azzerato fino al compimento del trentesimo anno di età. Gratis è anche la carta di debito che verrà fornita a ogni titolare di SelfyConto, che permette prelievi (altrettanto gratuiti) in area Euro. E se deciderai di accreditare lo stipendio, i vantaggi aumentano: potrai avere il 2% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi.

La promozione è valida fino al 16 novembre ed è riservata ai nuovi clienti. Se ancora non sei un titolare di SelfyConto, puoi registrarti attraverso questo link. Aprire un conto è facile, veloce e completamente online, anche da smartphone. Ti basterà avere con te un documento d’identità con codice fiscale, il tuo telefonino e la tua e-mail e una webcam per l’identificazione. In alternativa, puoi verificare la tua identità attraverso un bonifico.

