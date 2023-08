SelfyConto: tutti i servizi a portata di mano

SelfyConto è il conto proposto da Banca Mediolanum che si può gestire completamente tramite canali digitali con tutti i servizi disponibili in app e con tutta la principale operatività bancaria gratuita.

Per il primo anno, il canone per la tenuta del conto è gratuito. E per gli under 30, è gratuito anche fino al trentesimo compleanno. La carta di debito è gratis: contactless e realizzata in PVC 100% riciclato, e può essere utilizzata per gli acquisti online e nei negozi fisici, anche con lo smartphone.

SelfyConto include gratuitamente nel canone Bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto delle utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro. Inoltre sono a zero spese anche i versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo.

Con l’app Mediolanum è possibile visualizzare la propria situazione finanziaria in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi, disporre delle principali operazioni bancarie, richiedere prestiti con esito in tempo reale, investire in fondi comuni e fare trading online.

L’app consente anche di effettuare i pagamenti di utenze domestiche, multe, tributi e ticket sanitari semplicemente scattando una foto al QR Code con il proprio smartphone.

Inoltre, SelfyConto mette a disposizione una serie di servizi, come Selfy PayTime che offre la possibilità di rateizzare i movimenti in addebito sul conto corrente, offrendo maggiore flessibilità per le proprie spese grazie alla possibilità di ripristinare rapidamente la disponibilità del conto, e SelfyCredit Instant che consente di richiedere un prestito personale in tempi brevi direttamente dall’app. Grazie a SelfyShop è possibile effettuare acquisti con la possibilità di richiedere un prestito senza interessi per i prodotti disponibili a catalogo, mentre con SelfyCare Pet e SelfyCare Travel è possibile accedere a polizze assicurative per animali domestici e assicurazioni per i viaggi.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.

