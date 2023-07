SelfyConto: il conto con tutti i servizi disponibili in app

SelfyConto è il di Banca Mediolanum con canone gratuito per il primo anno. Dal secondo anno il canone di tenuta conto è di 3,75 euro mensili – con addebito trimestrale pari a 11,25 euro -. Inoltre è gratuito per i giovani fino al compimento dei 30 anni.

Il conto include una carta di debito gratuita, contactless e realizzata in PVC 100% riciclato, che può essere usata per gli acquisti online e fisici, anche con lo smartphone, e che permette di prelevare contante in tutta Italia e all’estero da qualsiasi sportello ATM senza costi.

Selfyconto si gestisce completamente tramite app e include nel canone tutte le principali operazioni, come bonifici, pagamenti di F23, F24, MAV, RAV, e ricariche telefoniche a costo zero.

SelfyConto mette a disposizione dei clienti anche una serie di servizi disponibili direttamente in app e pensati per rispondere ad ogni tipo di esigenza come assicurazioni, investimenti online, shopping su grandi marchi e perfino prestiti con esito in tempo reale.

Grazie al servizio SelfyCredit Instant è possibile richiedere un prestito personale in tempi brevi tramite l’app Mediolanum: basta inserire l’importo che si desidera richiedere e inviare la richiesta.

SelfyShop permette di fare shopping tramite l’app con la possibilità di richiedere un prestito senza alcun interesse per acquistare i prodotti disponibili a catalogo.

Selfy PayTime è la soluzione di Mediolanum che permette di rateizzare i movimenti in addebito sul conto corrente in modo flessibile, permettendo di ripristinare immediatamente la disponibilità del tuo conto.

Con SelfyCare Pet e SelfyCare Travel, è possibile accedere a polizze assicurative per animali domestici e assicurazioni per i viaggi. Infine SelfyCare LifeProject è la polizza di Mediolanum che tutela un tuo specifico progetto di vita, garantendoti di far fronte alle spese per l’educazione dei figli, a un piano di versamenti o ad altri pagamenti ricorrenti come affitto o utenze.

