SelfyConto: un conto 100% digitale e gratuito

Quando si è alla ricerca di un nuovo conto corrente ciò che si valuta sono essenzialmente il costo e la praticità d’utilizzo. L’aspetto economico è nella maggior parte dei casi fondamentale, soprattutto quando si hanno piccoli risparmi o il conto corrente è utilizzato per l’accredito dello stipendio (o della pensione) e l’esecuzione di pagamenti ordinari (spesa, bollette, regali, eccetera). Non dover pagare costi fissi della gestione del conto e non avere commissioni sulle operazioni più comuni è per molti un sogno: SelfyConto rende tutto questo realtà.

Vantaggi e opportunità di un conto flessibile e a canone zero

SelfyConto di Banca Mediolanum è il conto corrente che non prevede un canone mensile (se si accredita lo stipendio o la pensione o si effettuano pagamento per almeno 500€ al mese), non prevede per il primo anno il pagamento del canone per la carta di debito e che offre anche bonifici SEPA gratuiti (anche quelli istantanei). Inoltre consente di prelevare contanti senza limiti e senza commissioni in tutti i Paesi dell’area Euro.

Le carte associabili al conto corrente SelfyConto sono di tre tipi: Carta di Debito Mediolanum Card, Carta di credito Mediolanum Credit Card e Carta Prepagata Mediolanum Prepaid Card. Tutte le carte sono personalizzabili e utilizzano il circuito Mastercard per poterle utilizzare liberamente per tutte le operazioni.

Oltre a essere un conto conveniente dal punto di vista economico è anche completamente smart. Dall’applicazione mobile disponibile per iOS e Android è possibile eseguire tutte le operazioni, visualizzare lo stato del conto, aggiungere le carte al wallet digitale e operare 24 ore su 24 sui mercati mondiali per il trading online. Sempre dall’app è possibile richiedere un prestito personale in tempo reale, richiedere un finanziamento, attivare polizze assicurative (come SelfyCare Pet dedicata agli animali domestici) e decidere di rateizzare uno o più addebiti così da alleggerire le spese più impegnative.

Aprire SelfyConto conviene: subito un Buono Regalo Amazon del valore di 100€.