SelfyConto: zero canone fino ai 30 anni

SelfyConto è un conto corrente offerto da Banca Mediolanum completamente digitale che offre una serie di strumenti innovativi per facilitare le operazioni bancarie di tutti i clienti.

Una delle caratteristiche che rende SelfyConto interessante è il canone zero per i clienti fino a 30 anni. Questo vantaggio si estende anche a tutti i nuovi clienti, indipendentemente dall’età, per il primo anno di utilizzo. Al termine di questo periodo promozionale, il canone di tenuta conto è di 3,75€ al mese.

SelfyConto offre una gestione completamente digitale: è possibile pagare, investire e gestire il denaro in modo rapido ed efficiente, comodamente dal proprio smartphone attraverso l’app di Mediolanum.

Il conto include gratis i Bonifici SEPA online in euro, addebito diretto delle utenze e prelievi in contante dagli ATM in area euro. Sono previste zero spese anche su versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo.

SelfyConto include anche una carta di debito gratuita, realizzata in plastica PVC 100% riciclato e appartenente al Circuito Mastercard. Questa carta può essere utilizzata per effettuare acquisti online o nei negozi in tutto il mondo e permette di prelevare contanti negli ATM in area Euro senza commissioni.

Direttamente dall’app è possibile bloccare o sbloccare le carte di pagamento, gestirne i limiti di spesa, rateizzare i pagamenti con carta di credito e recuperare il PIN della carta di debito. Inoltre, grazie al riconoscimento biometrico, è possibile effettuare pagamenti in modo sicuro e veloce.

Oltre alle funzionalità standard, SelfyConto offre una serie di servizi dedicati che vanno incontro alle esigenze specifiche dei clienti. SelfyCredit Instant, ad esempio, permette di richiedere un prestito personale con erogazione immediata. SelfyShop, invece, offre la possibilità di fare acquisti direttamente dall’app e di usufruire di un finanziamento a tasso zero fornito da Banca Mediolanum.

SelfyConto comprende anche servizi assicurativi come SelfyCare Pet, che offre una polizza per animali domestici, e SelfyCare Travel, che assicura i propri viaggi. Inoltre, con il servizio Selfy PayTime è possibile rateizzare in modo flessibile i movimenti addebitati sul conto corrente.

