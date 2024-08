SelfyConto: zero spese e un prodotto Apple in regalo, ecco come funziona la promo

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile sfruttare un conto corrente a zero spese, ricco di vantaggi e con una promo riservata ai nuovi clienti davvero interessante. Il conto in questione è a canone zero per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) e sempre azzerato per gli Under 30. C’è poi la carta di debito a canone zero, con cui è possibile sfruttare prelievi gratis in tutta l’area euro. Da notare anche i bonifici gratis oltre che la possibilità di richiedere la carta di credito, al costo di 1 euro al mese, con plafond di 1.500 euro.

A rendere ancora più conveniente SelfyConto è la possibilità di sfruttare la promo “porta un amico”. Una volta completata l’apertura del conto, infatti, è possibile invitare altri amici a passare a Mediolanum. In base al numero di amici invitati che sceglierà SelfyConto sarà possibile ottenere un dispositivo Apple in regalo (tra Apple Watch SE 2, iPad 10 e iPhone 15). Per ottenere il primo dispositivo è necessario raggiungere una quota minima di 2 amici.

Per aprire SelfyConto basta collegarsi al sito ufficiale di Banca Mediolanum.

SelfyConto di Banca Mediolanum: ecco perché conviene davvero

Con SelfyConto è possibile ottenere un conto corrente con:

canone zero per 12 mesi , invece di 3,75 euro al mese, e con azzeramento a tempo indeterminato per chi ha meno di 30 anni

carta di debito con prelievi gratis in tutta l'area euro

bonifici gratis

carta di credito con un costo di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro (incrementabile)

possibilità di usare i wallet digitali per pagare con le carte dell'istituto

Con la promo “porta un amico” è possibile ottenere un prodotto Apple in regalo seguendo questo schema:

Apple Watch SE 2 con 2 amici invitati che passeranno a SelfyConto

iPad 10 con 4 amici invitati che passeranno a SelfyConto

iPhone 15 con 6 amici invitati che passeranno a SelfyConto