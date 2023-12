SelfyConto: zero spese, zero canone e lo apri subito con lo SPID

Pagare, investire e gestire denaro in modo pratico e veloce, oggi è possibile grazie a Selfyconto di Banca Mediolanum. Una soluzione studiata nei minimi dettagli per permetterti di gestire al meglio il tuo denaro. Selfyconto ti consente di risparmiare per le cose che ami, mettendo a tua disposizione un servizio completo ed efficiente. Inutile dunque sottolineare che il mondo Selfy è pensato intorno a te.

Il canone di tenuta conto è gratis per il primo anno e, se sei under 30, resta zero fino ai trent’anni. In più, la carta di debito non solo è gratis e sicura, ma è sostenibile perché realizzata con materiali riciclati. Oltre ad avere canone gratuito, con Selfyconto puoi prelevare gratuitamente in Europa senza limiti.

SelfyConto: semplice ed economico

Perché in tantissimi hanno deciso di affidarsi a Banca Mediolanum? La risposta è semplice, perché SelfyConto è sempre con te grazie ad un app versatile e semplice da utilizzare. Tramite app puoi, infatti, consultare saldi e movimenti dei tuoi conti correnti e carte prepagate con IBAN accessibili online, anche di altre banche abilitate.

Per ottimizzare il servizio, Banca Mediolanum ti dà l’opportunità di aprire il tuo conto in modo semplice e veloce, anche da smartphone. Oltre ad un documento d’identità e codice fiscale, in fase di attivazione del conto, ti verrà richiesto di tenere a portata di mano il tuo cellulare e un indirizzo e-mail valido. Inoltre, avrai la possibilità di aprire il conto identificandoti tramite SPID, una soluzione che semplifica e riduce inevitabilmente le procedure richieste per l’identificazione.

Che aspetti? Non perdere altro tempo! Apri SelfyConto: effettua bonifici, addebiti utenze, paghi F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche senza spendere in costi extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.