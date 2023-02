Sella, 3 mesi gratis sul conto multicanale, ecco come

Conto Sella è la soluzione migliore da prendere in considerazione se vuoi aprire un nuovo conto corrente totalmente digitale e multicanale. Il motivo? 3 mesi gratis e tanti altri vantaggi.

Questo periodo gratuito è previsto col piano START, che rappresenta la forma di conto migliore per gestire le tue spese quotidiane.

Poi disporrai anche dell’app Sella, con la quale potrai controllare le tue finanze e monitorare le tue spese in tempo reale.

L’interfaccia dell’app è molto intuitiva e, tramite essa, potrai ricaricare il telefono, effettuare bonifici, pagare bollettini, le utenze e tanto altro.

3 mesi gratis e tutti i vantaggi di un conto multicanale

Con conto Sella START hai quindi 3 mesi gratis, ossia non paghi il canone mensile, che ammonta a 1,50 euro.

Per quanto riguarda il resto dei costi, i prelievi di denaro contante, oltre a essere illimitati, sono gratuiti dagli ATM Sella, così come i bonifici in Italia e nei Paesi SEE.

Tuttavia, se vuoi prelevare in zona Euro da un ATM appartenente ad altra banca, il costo che verrà applicato è pari a 4 euro al mese.

Con questo conto, però, non potrai disporre dei bonifici istantanei, che sono invece disponibili con il conto PREMIUM.

A tua completa disposizione e in forma gratuita una carta di debito, che dovrai però espressamente richiedere all’apertura del conto.

Tra le altre funzionalità avanzate abbiamo un salvadanaio digitale per i tuoi risparmi, lo scambio di denaro istantaneo, le statistiche per monitorare le spese e un aggregatore di conti appartenenti ad altre banche.

L’apertura del conto START è abbastanza semplice: basta accedere alla pagina ufficiale dell’offerta e seguire la procedura guidata.

Tiene a portata di mano la tua carta d’identità e il tuo Codice Fiscale, il numero di telefono cellulare, il tuo indirizzo di posta elettronica e un altro documento identificativo che dovrai mostrare durante l’identificazione via webcam.

