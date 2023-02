Sella Circle: la soluzione per gestire denaro in famiglia o tra amici

Sella Circle è un nuovo conto corrente che permette di collegare tra loro tutti i conti familiari, di un gruppo di amici o di coinquilini. Circle permette di creare un network di conti connessi, monitorarne le spese di ogni intestatario grazie ad un sistema di statistiche evolute e inviare denaro istantaneamente tramite app.

Il conto include una carta di debito e una prepagata per ogni intestatario, due ulteriori conti Start gratuiti il primo anno, bonifici istantanei e prelievi ATM gratuiti.

I vantaggi di Sella Circle

Il Conto offre accesso a numerose funzionalità, tra cui Statistiche+ che consente di monitorare e gestire le entrate e le uscite di tutti gli intestatari del conto e dei conti collegati all’app.

Tramite l’app sarà anche possibile scambiare denaro istantaneamente tra tutte le persone che fanno parte del network Sella Circle sia con altri clienti di Banca Sella. Basterà selezionare dalla rubrica telefonica dello smartphone il nominativo del destinatario a cui si vuole trasferire una certa somma e l’invio avverrà in modo immediato.

Per ogni ragazzo tra i 12 e i 17 anni, Conto Circle comprende Sella Junior: una carta prepagata realizzata esclusivamente con plastica riciclata dagli oceani abbinata ad un’app per imparare a gestire via smartphone i primi risparmi, le cene con gli amici e gli acquisti online e in negozio.

Conto Circle offre anche una polizza di protezione preventiva dei dati personali e dai rischi informatici con un servizio di monitoraggio d’identità per verificare la presenza dei dati personali su internet, un supporto per la rimozione di malware e virus, assistenza continua da un team di operatori specializzati e la possibilità di avere un anticipo per le spese di prima necessità in caso di blocco delle carte di pagamento a seguito di clonazione o operazioni sospette.

Per conoscere l’offerta completa di Banca Sella clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.