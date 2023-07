Sella Start: il conto ricco di funzionalità e con carta di debito inclusa

Conto Start di Banca Sella offre una serie di funzionalità innovative per semplificare la gestione delle finanze personali. Dagli aggiornamenti in tempo reale su saldo e movimenti di conti e carte, al salvadanaio digitale, all’invio di denaro immediato, questo conto offre tutto ciò che serve per gestire al meglio il denaro. Inoltre, la possibilità di collegare conti di altre banche permette di avere sempre una visione completa delle proprie finanze.

Conto Start prevede un canone mensile di 1,50 euro e, con la promozione in corso, per i nuovi clienti il canone di tenuta conto è azzerato per i primi 3 mesi.

Il conto include nel canone una carta di debito gratuita se richiesta in fase di apertura del conto, e include bonifici online illimitati e gratuiti in Italia e verso i Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Il conto di Banca Sella mette a disposizione anche numerosi servizi innovativi. Uno di questi è “Plick” un metodo che consente di inviare bonifici SEPA in tutta Europa tramite app Sella senza conoscere l’IBAN del beneficiario; è sufficiente conoscerne il numero di cellulare o l’indirizzo email. Il beneficiario non dovrà installare una nuova app per ricevere il denaro e non dovrà iscriversi ad alcun servizio.

Grazie all'”Aggregatore di conti“, il conto consente di visualizzare in un’unica schermata tutti i tuoi conti di pagamento accessibili online ed effettuare bonifici anche da conti aperti in altre banche. In questo modo si avrà sempre una visione completa e aggiornata delle proprie finanze direttamente all’interno dell’app Sella o del tuo Internet Banking.

Il conto mette a disposizione anche un salvadanaio digitale: uno strumento che consente di risparmiare in semplicità e senza fatica per raggiungere un obiettivo specifico o semplicemente mettere da parte somme di denaro con un sistema di accantonamento virtuale.

Infine, l’app di Banca Sella può anche essere collegata al dispositivo Google Home, l’assistente di Google per la casa o all’app Assistente Google sul tuo smartphone, per tenere sotto controllo i conti e carte ed effettuare operazioni dispositive utilizzando semplicemente la voce grazie alla funzionalità voice banking Sella.

Per aprire conto Sella Start e ottenere 3 mesi di canone gratuito clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.