Semplifica la gestione del tuo business con il conto aziendale Tot

Tot è un conto chiaro e trasparente, dedicato agli imprenditori, che offre diversi vantaggi, come ad esempio la possibilità di effettuare bonifici fino a 250.000 euro, pagamenti SDD per gestire finanziamenti, pagamenti di F24, far pagare deleghe I24 al tuo commercialista con Entratel e Fisconline, effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione con pagoPA, pagamenti tramite RiBa e tanto altro. Oltre a non aver alcun costo di attivazione, Tot ti offre anche una carta di credito Visa Business per le spese aziendali, da usare anche con Google Pay e Apple Pay. Richiedendo l’attivazione del plafond, potrai pagare gli acquisti aziendali entro 60 giorni senza interessi. Inoltre, grazie alla partnership con Banca Sella, che aderisce al FITD (Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi), tutti i tuoi capitali saranno protetti fino a 100.000 euro.

Scopri i piani personalizzati di Tot

Con il piano Essentials potrai gestire il tuo business in modo semplice. Questo è disponibile al prezzo di 7 euro al mese (o 70 euro all’anno) e include: un conto aziendale online con IBAN italiano, operazioni SEPA in entrata gratuite e illimitate, 100 operazione SEPA in uscita gratis all’anno, carta di credito Visa Business, versamento contanti gratuito in qualsiasi filiale Banca Sella e assistenza online. Se desideri ottenere di più, puoi optare per il piano Professionals al prezzo di 15 euro al mese (o 150 euro all’anno). Oltre alle opzioni del piano base, puoi avere altri vantaggi, come ad esempio altre 150 operazioni SEPA in uscita all’anno (250 in tutto). Inoltre, il piano include la sincronizzazione automatica di fatture e corrispettivi del cassetto fiscale aziendale, pagamenti di fattura semplici, strumenti per la riconciliazione semi-automatica delle fatture e assistenza prioritaria.

Come accennato, questo conto aziendale ti permette di semplificare la tua gestione amministrativa e contabile quotidiana, qualunque sia il sistema di fatturazione elettronica che utilizzi. Tot riunisce infatti i dati e le informazioni per amministrare la tua azienda in un unico posto. Inoltre, in caso di problemi, puoi sempre affidarti agli esperti di Tot che ti potranno aiutare tramite il servizio live chat, e-mail o tramite Inside Tot, la community ufficiale del gruppo. Vuoi provare Tot? Approfitta del periodo gratuito di 30 giorni.

