Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale annuncia oggi l’iniziativa Semplificazione e Innovazione Digitale, un ciclo di incontri online in cui discutere delle opportunità derivanti dal percorso di digitalizzazione che vede nel 28 febbraio 2021 una data importante.

Semplificazione e Innovazione Digitale

A fine febbraio le amministrazioni saranno infatti chiamate ad accelerare l’implementazione di soluzioni digitali per semplificare l’accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini. Questi gli obblighi imposti dal decreto Semplificazione e Innovazione Digitale.

integrare nei propri sistemi informativi SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d’Identità Elettronica) come unico sistema di identificazione per l’accesso ai servizi digitali;

integrare la piattaforma pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate;

avviare i progetti di trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i propri servizi sull’App IO.

Gli appuntamenti, dalla durata di circa due ore ciascuno, sono rivolti a tutti i responsabili per la Trasformazione Digitale, al personale pubblico dei sistemi informativi, ai fornitori pubblici e privati di soluzioni software e alle associazioni di categoria. L’obiettivo è quello di spiegare le azioni operative per l’integrazione di SPID, CIE, pagoPA e IO.

Il primo andrà in scena domani, venerdì 11 dicembre, alle ore 14:30. Parteciperà tra gli altri Paola Pisano, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione. Il focus sarà sulle guide operative alle piattaforme abilitanti. Interverranno anche Paolo De Rosa (Chief Technology Officer del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Paolo Aielli (Amministratore Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), Francesco Paorici (Direttore Generale di AgID) e Claudio Fornaro (Chief Sales Officer di PagoPA SpA). Di seguito il link per seguirlo in diretta streaming.

Le realtà che desiderano condividere la loro storia di successo legata alla Trasformazione Digitale nella Pubblica Amministrazione lo possono fare scrivendo all’indirizzo comunicazione@innovazione.gov.it così che possano essere d’aiuto agli altri enti che si trovano ad affrontare lo stesso percorso. Le informazioni sui prossimi incontri saranno consultabili sul sito ufficiale del MiD.