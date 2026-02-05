Sempre connesso ovunque nel mondo senza roaming con le eSIM Saily

Internet su misura per te mentre viaggi! Grazie alle eSIM Saily sei sempre connesso ovunque nel mondo, ma senza gli enormi costi del roaming. Tu scegli la destinazione, attivi la nuova eSIM e quando arrivi sei online senza dover fare più nulla. Tutto a partire da soli 3,99 euro! Niente male vero? Scopri tutte le destinazioni e scegli la connessione per il tuo prossimo viaggio.

Ad esempio, se devi andare in Albania, puoi decidere di attivare la tua connessione all’estero tra 6 piani disponibili. Scegli i giorni di connessione e anche la quantità di giga che pensi possano servirti. E se li stai per finire, una notifica ti avvisa prima così che puoi aggiungerne altri per rimanere sempre connesso. Ora c’è anche il piano con giga illimitati per minimo 5 e massimo 30 giorni. Tutto a partire da soli 3,99 euro!

Tu scegli un piano dati eSIM per il tuo viaggio, selezionando la quantità di giga di cui hai bisogno, acquista il piano e aspetta l’email di conferma con il QR Code per l’attivazione. Scarica l’app Saily e installa la tua eSIM scansionando il QR Code che hai ricevuto via email e segui le istruzioni che compaiono sullo schermo. Infine, goditi tutti i giga che hai acquistato quando arrivi a destinazione. Sarà lì che si attiverà il piano che hai acquistato e installato.

Tutti i piani eSIM Saily

Per sfruttare le eSIM Saily quando sei in viaggio hai tre modalità. La prima, come ti abbiamo mostrato prima, è scegliere il Paese, la quantità di giga e i giorni di disponibilità. La seconda, invece è scegliere la Regione, per avere una maggiore copertura se visiterai più Paesi, tra cui:

Globale a partire da 8,99 dollari che include 121 Paesi;

a partire da 8,99 dollari che include 121 Paesi; Europa a partire da 4,99 euro che include 35 Paesi;

a partire da 4,99 euro che include 35 Paesi; Asia e Oceania a partire da 4,99 euro che include 19 Paesi;

a partire da 4,99 euro che include 19 Paesi; Nord America a partire da 4,99 euro che include 2 Paesi;

a partire da 4,99 euro che include 2 Paesi; Medio Oriente e Nord Africa a partire da 7,49 euro che include 19 Paesi;

a partire da 7,49 euro che include 19 Paesi; America Latina a partire da 7,99 euro che include 12 Paesi;

a partire da 7,99 euro che include 12 Paesi; Africa a partire da 26,49 dollari che include 34 Paesi;

a partire da 26,49 dollari che include 34 Paesi; Caraibi a partire da 8,99 euro che include 29 Paesi.

Infine, puoi scegliere il Piano Ultra a 59,99 euro al mese che include 30 GB al mese di dati ad alta velocità in 121 Paesi, Giga illimitati fino a 1 Mbps oltre a:

Accesso alle lounge aeroportuali

Servizio di fast-track

Benefit per volo in ritardo

US$5 Buono Uber

Strumenti avanzati per la sicurezza online

Assistenza prioritaria

Posizione virtuale

Blocco degli annunci

Protezione web

8% di cashback in crediti Saily

Altri vantaggi saranno disponibili a breve