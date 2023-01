Semrush, la suite per la SEO più completa al mondo è in prova gratuita per 14 giorni

Ad oggi Semrush è il punto di riferimento per chiunque cerchi una piattaforma all in one in grado di aumentare la visibilità online di un qualsiasi sito Internet e, di conseguenza, consentirgli di incrementare i ricavi mese dopo mese. Se fino a qualche anno fa era considerata dagli addetti ai lavori come la migliore piattaforma di tool SEO, oggi Semrush si è trasformata in uno strumento completo per tutti coloro che si occupano di web marketing.

A renderla così speciale rispetto alle altre suite concorrenti è proprio la sua capacità di adattarsi alla continua evoluzione del marketing online, presentando per prima gli strumenti più efficaci per restare stabilmente nelle prime posizioni dei motori di ricerca e aumentare in contemporanea il valore del brand. Da tempo ormai Semrush gioca una partita a sé, talmente grande è il vantaggio sulla concorrenza. E i continui investimenti sul miglioramento della suite all in one le consentiranno di mantenere il gap inalterato anche nei prossimi anni.

Scegliendo il pagamento annuale il risparmio è notevole, fino al 17% sul prezzo di listino:

Il piano Guru di Semrush permette di creare fino a 15 progetti, tracciare 1.500 keyword e avere a disposizione fino a 30.000 risultati per ogni report. E alla ricerca delle keyword, all’audit completa del sito web, agli strumenti dedicati ai social media e alla pubblicità online già inclusi nel Pro, il piano Guru aggiunge l’integrazione con Google Data Studio, il tracciamento multi-dispositivo e l’utilizzo del Content Marketing Toolkit, per risultati ancora migliori.

Semrush Guru anche questi strumenti per darti la spinta di cui hai bisogno per lasciare indietro i concorrenti:

Analisi del traffico : per avere informazioni dettagliate sul traffico verso i siti Web della concorrenza

: per avere informazioni dettagliate sul traffico verso i siti Web della concorrenza Marketing Explorer : panoramica istantanea del tuo mercato di riferimento e approfondimenti unici

: panoramica istantanea del tuo mercato di riferimento e approfondimenti unici EyeOn: tiene traccia dei nuovi contenuti e delle campagne pubblicitarie dei tuoi principali concorrenti

