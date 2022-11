Semrush: risparmia fino al 40% con l'offerta di oggi del Black Friday

Semrush sceglie il Black Friday per lanciare una nuova super offerta per il piano Guru: solo per oggi ci si potrà abbonare a Semrush Guru usufruendo di uno sconto del 40%, con un risparmio fino a $695. La promo include 500 keyword extra incluse nello sconto da monitorare in più rispetto a quelle già previste dal piano. Il maxi sconto è rivolto a tutti i nuovi clienti che sceglieranno di sottoscrivere oggi il piano Guru per 3 o 6 mesi. Va da sé che il risparmio maggiore lo si ottiene scegliendo il pacchetto da 6 mesi, mentre chi seleziona quello da 3 mesi risparmierà fino a $347.

Semrush Guru, dai una svolta definitiva al tuo business online

Semrush Guru è il piano a pagamento intermedio di Semrush dedicato ad agenzie e imprese di medie dimensioni. Dei tre piani disponibili (oltre a Guru si annoverano anche Pro e Business), è quello che offre il miglior rapporto qualità-prezzo. A disposizione dei marketer fino a 15 progetti, 1.500 keyword da monitorare (che salgono a 2.000 con l’offerta del Black Friday) e 30.000 risultati per ciascun report. A questo si aggiungono poi tante funzionalità utili per migliorare il proprio posizionamento nei motori di ricerca, tra cui il Content Marketing Toolkit, l’integrazione con Google Data Studio, i dati storici e il tracciamento multi-dispositivo.

Ad oggi Semrush è la suite più completa al mondo di servizi per la SEO, vale a dire quell’insieme di strategie finalizzate ad accrescere la visibilità di un sito Internet nei motori di ricerca. Nel corso degli anni ha inoltre ampliato i suoi servizi anche alle altre discipline del digital marketing, diventando una piattaforma di riferimento per qualunque attività di web marketing. Un passaggio di fatto obbligato, visto che il posizionamento di un articolo nei primi risultati di ricerca non dipende più soltanto da come è scritto il pezzo, ma va a coinvolgere molti più aspetti. Per questo motivo, Semrush è il servizio ideale per qualsiasi azienda che vuole espandere il proprio business online.

Alla luce di tutto questo, l’offerta del Black Friday di Semrush è da cogliere al volo: hai la possibilità di avere l’eccellente piano Guru in sconto del 40%, con un risparmio fino a $695 selezionando il pacchetto da 6 mesi (oppure fino a $347 con quello di tre mesi). Approfittane subito, è un’offerta limitata a un prezzo mai visto prima.

I sintesi i vantaggi ottenuti dall’offerta Black Friday di SemRush sono:

Ottenere 500 parole chiave aggiuntive da monitorare,

Usufruire dei vantaggi dell’abbonamento Guru come l’accesso al Content Marketing Toolkit,

Integrazione con Google Data Studio,

Approfondimenti unici,

e molto altro.

Per eventuali domande o dubbi, è possibile inviare un’e-mail a affiliates@semrush.com

L’offerta è valida dal 14 novembre al 4 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.